MApN: Concluzii ale Reuniunii ministrilor apararii din statele membre NATO, desfasurata la Bruxelles

Reuniunea ministrilor apararii din statele membre NATO, desfasurata joi la Bruxelles, a inclus sesiuni dedicate descurajarii nucleare, repartitiei echitabile a responsabilitatilor in domeniul securitatii, posturii de aparare si descurajare, combaterii terorismului, cooperarii NATO-UE, precum si o intalnire dedicata Afganistanului, in formatul Misiunii 'Resolute Support', potrivit Agerpres. Romania a fost reprezentata de o delegatie condusa de Nicolae Nasta, secretar de stat in cadrul Ministerului Apararii Nationale, informeaza un comunicat remis de institutie.Potrivit MApN, evenimentul a evidentiat progrese generale in implementarea deciziilor anterioare vizand intarirea posturii aliate de descurajare si aparare, combaterea terorismului si cooperarea NATO-UE. Reuniunea a reconfirmat continuitatea, solidaritatea si unitatea Aliantei in contracararea provocarilor actuale de securitate, fiind un bun prilej de pregatire a viitorului Summit aliat din 2018.Cu acest prilej, oficialul roman a subliniat evolutiile pozitive in realizarea prezentei avansate adaptate a NATO ('tailored forward presence' - tFP) in regiunea Marii Negre, multumind statelor aliate pentru afilierea de forte sau trimiterea de personal la Brigada Multinationala si Comandamentul Multinational de Divizie Sud-Est. In mod special, au fost apreciate eforturile SUA, Germaniei si Italiei, care si-au anuntat, cu acest prilej, decizia de a afilia forte pentru participarea la exercitii cu brigada multinationala din Romania.Aceste contributii se adauga dislocarii anterioare a trupelor poloneze, precum si deciziei Portugaliei de a afilia forte la brigada. De asemenea, Nicolae Nasta a evidentiat eforturile constante intreprinse la nivel national pentru implementarea prezentei inaintate adaptate, exemplificand prin realizarea capacitatii initiale a Brigazii Multinationale de la Craiova, in aprilie a.c., si activarea, la 28 iunie, a Comandamentului brigazii ca entitate militara NATO, cu statut de comandament militar international.A fost salutata, totodata, operationalizarea prezentei inaintate din Polonia si Statele baltice, la care contribuie si Romania. Nasta a subliniat importanta cresterii eficientei si coerentei prezentei inaintate pe tot flancul estic, precum si intre aceasta si masurile de intarire a posturii de descurajare si aparare pe flancul sudic, arata MApN. "Subliniind importanta intensificarii cooperarii NATO-UE, secretarul de stat Nasta a apreciat rezultatele obtinute in implementarea propunerilor cuprinse in Declaratia comuna NATO-UE, indeosebi in domenii de importanta deosebita pentru tara noastra, cum ar fi domeniul hibrid, cibernetic, operational, al exercitiilor, precum si in sfera consultarilor politice.Totodata, a evidentiat importanta sincronizarii si armonizarii proceselor de planificare a apararii NATO si UE pentru generarea de capabilitati in mod coerent si eficient de catre ambele organizatii", informeaza sursa citata. Potrivit acesteia, reuniunea a reprezentat un prilej de aprofundare a discutiilor si accentuare a evolutiilor deosebite inregistrate in implementarea deciziilor sefilor de stat si de guvern aliati din 25 mai a.c., privind impartirea echitabila a sarcinilor in cadrul Aliantei si intensificarea rolului NATO in contracararea terorismului. In context, a fost general salutata decizia autoritatilor romane de alocare a 2% din PIB pentru bugetul de aparare in urmatorii zece ani, incepand cu 2017. De asemenea, a fost reconfirmat sprijinul NATO acordat Afganistanului prin Misiunea 'Resolute Support', pentru consolidarea capacitatii fortelor afgane de securitate si aparare de a asigura stabilitatea si securitatea propriei tari.Oficialul roman a evidentiat contributia semnificativa a Romaniei la RSM si importanta continuarii eforturilor comunitatii internationale de identificare a unei solutii durabile pentru stabilitatea Afganistanului, inclusiv printr-un proces de reconciliere condus de Afganistan si sustinut de vecinii sai. In marja reuniunii ministrilor apararii, reprezentantul Romaniei a participat la reuniunea statelor participante la gruparea multinationala condusa de Germania pentru dezvoltarea de forte si capabilitati destinate atat activitatilor NATO, cat si ale UE, potrivit Agerpres.In acest context, a fost apreciata contributia Romaniei la aceasta grupare si s-au analizat modalitatile prin care aceasta poate contribui la intarirea posturii de descurajare si aparare a Aliantei, se mai mentioneaza in comunicat.