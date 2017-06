Mihai Busuioc si Andreea Lambru au revenit in functiile de secretar general al Guvernului si secretar general adjunct

Totodata, Alexandru-Mihai Ghigiu a fost eliberat din functia de secretar general al Executivului.Ioana-Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general adjunct al Executivului, cu rang de secretar de stat, iar Adrian Mladinoiu a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin alte decizii ale premierului Mihai Tudose.Deciziile au fost publicate joi seara in Monitorul Oficial.