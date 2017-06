UPDATE Arges: Un camion cu militari s-a rasturnat intr-o rapa adanca de 40 de metri - zece militari au fost scosi, alti trei sunt incarcerati

Zece militari au fost scosi din camionul rasturnat in prapastie de catre echipele de descarecere, alti trei fiind incarcerati si avand "sanse minime de supravietuire", au declarat pentru News.ro reprezentanti ai ISU ArgesEchipajele Salvamont Arges au fost solicitate sa intervina in zona, pentru a ajuta la scoaterea victimelor din camionul rasturnat.Persoanele aflate in camionul implicat in accident sunt militari, autovehiculul rasturnandu-se intr-o rapa de aproximativ 40 de metri, intr-o zona muntoasa.Surse locale au declarat ca este vorba despre un camion in care se afla cel putin zece militari. Camionul a cazut intr-o zona greu accesibila din judetul Arges.Camionul s-a rasturnat in localitatea argeseana Dambovicioara.Potrivit Inpsectoratului pentru Situatii de Urgenta, din primele informatii reiese ca sunt persoane incarcerate in camion, insa nu se cunoaste inca numarul acestora.In acest caz a fost activat planul rosu de interventie si au fost alertate noua echipaje medicale SMURD si sase ale Serviciului de Ambulanta Arges.De asemenea, actioneaza trei autospeciale de stingere cu modul de descarcerare si prim-ajutor.