Ovidiu Marincea (SRI) despre barbatul acuzat de terorism: Nu este un lup singuratic; legislatia trebuie actualizata

"Pot sa va spun ca nu este un lup singuratic. Avem informatii ca el a intrat in contact direct cu persoane dintr-un grup salafist si jihadist, care are conexiuni directe cu organizatia DAESH din Siria, insa detalii despre complici nu putem da in acest moment, pentru ca ancheta este in desfasurare. (...) O persoana radicalizata intr-un stadiu atat de avansat este dispusa sa mearga pana la orice fel de sacrificiu ca sa se alature razboiului jihadist", a spus Marincea in cadrul unei conferinte de presa comune cu DIICOT, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al SRI a subliniat ca trendul radicalizarii inregistreaza peste tot in lumea o crestere, la fel se intampla si in Romania, astfel incat este nevoie de o actualizare a legislatiei in domeniul prevenirii terorismului."Mai multe tari europene si-au actualizat legislatia in domeniul de prevenire si combatere a terorismului si speram ca acest lucru se va intampla si la noi in tara. (...) Avem o lege care ne ajuta in activitatea noastra, dar legea ar trebui actualizata potrivit tuturor directivelor europene. Avem nevoie sa fie incriminata calatoria spre teatrele de razboi, lucru care nu se afla astazi in lege si toate celelalte tari au adoptat-o. Sa fie incriminate si acele activitati oarecum pasive ale unor cetateni - cei care fac schimb de informatii despre teatrele de razboi, propaganda jihadista -, nu numai activitatile celor care posteaza, ci si ale celor care urmaresc. Exista mecanisme care permit retinerea documentelor de identitate in alte tari cand exista astfel de suspiciuni. Aceasta lege trebuie modificata si adaptata realitatilor actuale", a declarat Marincea.El a prezentat si profilul celor care se radicalizeaza, sustinand ca acest fenomen incepe sa se manifeste si in randul cetatenilor romani convertiti la islamism."Care este profilul persoanelor care sunt predispuse spre a fi radicalizate sau se autoradicalizeaza? Sunt persoane neadaptate societatii, marginalizate, de obicei aflate in zone defavorizate, iar aceasta tipologie reprezinta de obicei principala tinta a propagandei jihadiste. Unele dintre aceste persoane sunt asociate criminalitatii de mica anvergura. Vorbim de un fenomen de radicalizare care se intampla in penitenciare, in inchisori. Cele mai multe persoane sunt radicalizate in inchisori. Am vazut tendinta in mass-media de a bagateliza. Am avut teroristul in slapi, teroristul-butelie. Aceste persoane, peste tot in lume, au acelasi profil. Sunt persoane excluse din societate, frustrate, care fac mici infractiuni. Toate aceste lucruri sunt foarte serioase. SRI constata un trend crescator al numarului situatiilor punctuale al cetatenilor straini si romani care necesita masuri de monitorizare complexa. Fenomenele radicalizarii si autoradicalizarii incep sa se manifeste si in randul cetatenilor romani convertiti la islamism. Cei mai multi s-au convertit si radicalizat in tari vest-europene", a mai spus Marincea.Un barbat in varsta de 39 de ani din Arges, suspectat de propaganda terorista in favoarea DAESH si de intentia de a organiza un atentat la o baza militara din Romania, a fost retinut joi de procurorii DIICOT pentru 24 de ore. Barbatul va fi dus vineri la Curtea de Apel Pitesti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, el recunoscandu-si partial faptele in timpul audierilor, a anuntat purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime.Potrivit DIICOT, incepand cu luna noiembrie 2016, barbatul, zis 'Ibrahim', a utilizat pe o retea de socializare mai multe conturi personale, prin intermediul carora a postat si distribuit fotografii cu sigla gruparii teroriste DAESH, precum si inregistrari cu atacuri ale DAESH si executii, prin decapitare si impuscare, cu intentia de a le face cunoscute si de a determina castigarea de noi adepti capabili sa recurga la savarsirea aceluiasi gen de fapte ca cele a caror promovare prin propaganda a realizat-o.In primavara anului 2015 suspectul s-a deplasat in zona unui obiectiv militar de pe teritoriul Romaniei, observand cu atentie caile si punctele de acces, precum si modalitatea in care acesta era ingradit.'Datele si informatiile respective au fost culese de catre suspect in scopul transmiterii ori punerii la dispozitia unei entitati teroriste salafiste si pro-jihadiste dintr-un stat al Uniunii Europene, grupare ai carei adepti au plecat in zona siriano-irakiana pentru a participa la jihad si care a avut legatura cu persoanele care au revendicat atentatele teroriste de la Paris din 13.11.2015', potrivit DIICOT.Conform SRI, barbatul a intrat in atentia Serviciului in anul 2015, prezentand indicatori specifici unei persoane aflate intr-o etapa avansata a procesului de autoradicalizare. Cel in cauza s-a manifestat prin activitati de propaganda terorista, derulate in mediul relational si online, in favoarea organizatiei teroriste DAESH, la care si-a declarat adeziunea.Concret, cetateanul si-a exprimat in repetate randuri intentia si a incercat sa convinga si alte persoane de a se deplasa in Siria pentru a se alatura organizatiei teroriste DAESH.Potrivit SRI, cetateanul a adoptat o forma radicala a islamului in timpul sederii sale timp de mai multi ani pe teritoriul unui stat din UE, unde a dezvoltat legaturi cu membrii unui grup jihadist din tara respectiva.