Cercetatorii din asociatia Ad Astra critica desemnarea ca premier a lui Mihai Tudose, acuzat de plagiat: Solicitam Parlamentului sa nu valideze un guvern condus de o persoana cu probleme de etica

"Reiteram faptul ca plagiatul tezei de doctorat reprezinta o infractiune care descalifica o persoana de la ocuparea unei functii de conducere in stat. De asemenea, renuntarea benevola la titlul de doctor in caz de plagiat nu poate exonera pe nimeni din punct de vedere moral din moment ce titlul de doctor a contribuit la dezvoltarea intregii cariere, potential in detrimentul altor persoane care au obtinut titlul de doctor pe merit. De aceea, consideram ca dl Mihai Tudose nu poate exercita niciun fel de autoritate morala fata de cetatenii romani care au obtinut diplome de studii prin munca cinstita si solicitam Parlamentului Romaniei sa nu valideze un guvern condus de o persoana cu probleme de etica", transmite asociatia Ad Astra.Asociatia atrage totodata atentia in comunicat ca, in contextul declaratiilor facute la deschiderea anului universitar 2016-2017, la Timisoara, de catre presedintele Klaus Iohannis, care spunea ca "Un politician dovedit plagiator trebuie sa dispara din politica. Un cadru universitar dovedit plagiator sa dispara din universitate", aceasta nominalizare "dovedeste faptul ca integritatea morala si etica nu reprezinta un criteriu suficient de important pentru desemnarea Primului Ministru al Romaniei si in acelasi timp submineaza orice fel de incercare de reasezare a sistemului educational si de cercetare pe baza de integritate si meritocratie".Ad Astra considera de asemenea ca "imaginea externa a Romaniei si in special cea a Guvernului Romaniei sunt in aceeasi masura afectate negativ, avand in vedere toate scandalurile aparute in presa interna si internationala legate de numeroasele lucrari de doctorat plagiate ale oamenilor politici din Romania".