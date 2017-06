Argeseanul suspect de terorism a fost retinut pentru 24 de ore / "Ibrahim" are un copil si muncea cu ziua

Argeseanul, care isi spunea Ibrahim dupa ce s-a convertit la Islam, a fost audiat, joi, timp de peste trei ore la DIICOT Pitesti. Barbatul suspectat de terorism este din comuna argeseana Lunca Corbului, are un copil si munceste ca zilier la diverse societati comerciale din Pitesti.Anchetatorii l-au ridicat pe barbat in timp ce se ducea de la locuinta sa situata in mediul rural catre locul de munca din Pitesti. La perchezitii, anchetatorii i-au gasit pagini cu versete din Coran.Ionut Catalin Balan, in varsta de 39 de ani, a fost dus la audieri, joi, sub acuzatia de terorism , dupa ce la locuinta sa au fost facute perchezitii.In prezent, barbatul locuieste in comuna Musetesti si isi castiga existenta muncind ca salahor, cu ziua, la diverse societati comerciale din municipiul Pitesti.El a fost dus initial la locuinta sa pentru a asista la perchezitii, conform procedurilor, iar apoi a fost pentru audieri la sediul DIICOT.