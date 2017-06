Judecatoria Vaslui a hotarat ca Relu Fenechiu poate fi eliberat conditionat - decizia nu e definitiva

Decizia Judecatoriei Vaslui nu este definitiva, putand fi atacata in termen de trei zile.Fostul ministru al Transporturilor a fost condamnat definitiv in dosarul 'Transformatorul' in ianuarie 2014, dupa ce a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA in iunie 2012, fiind acuzat ca, prin firmele sale, a vandut transformatoare si intrerupatoare uzate si vechi la preturi de produse noi catre Sucursala de Intretinere si Servicii Energetice Electrice Moldova, cu complicitatea fostei conduceri a institutiei.Fenechiu a fost condamnat, de asemenea, in dosarul 'Siveco', dupa ce si-a recunoscut vinovatia intr-un dosar in care era acuzat de DNA Ploiesti de trafic de influenta in forma continuata si spalare de bani.