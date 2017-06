Ce spunea Dragnea in urma cu doua luni despre nationalizarea pilonului II de pensii: Nu exista o discutie nici macar formala privind pensiile private 

Seful PSD, Liviu Dragnea, nega categoric informatia, afirmand ca nu apare in programul de guvernare, si ataca in termeni duri NN, vorbind inclusiv despre comportamente aplicate pentru "tari bananiere"."Ceea ce a facut aceasta companie de asigurari olandeza ING putea sa faca intr-o colonia si nu intr-o tara ca Romania. Nu poti sa generezi un asa scandal din nimic. ASF-ul sa ii sanctioneze foarte dur", a declarat Dragnea, in 12 aprilie."Nu exista o discutie nici macar formala din punctul nostru de vedere privind pensiile private", continua acesta, vorbind despre o "operatiune de manipulare" impotriva guvernului PSD-ALDE.Dragnea cerea atunci Guvernului Grindeanu sa ceara explicatii de la Ambasada Olandei."O sa declansam toate procedurile parlamentare pentru a demite toata conducerea ASF. O asemenea informatie poate sa duca la prabusirea unui sistem. Nu putem lasa lucrurile asa", mai spunea Dragnea.La doua luni dupa acel scandal, in urma careia a fost demisa si conducerea ASF, ministrul propus al Finantelor, Ionut Misa, anunta disparitia pilonului II de pensii.