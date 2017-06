Iohannis, mesaj cu prilejul comemorarii a 76 de ani de la Pogromul din Ias: Uitarea tinde sa corupa istoria, sa o deformeze

Mesajul a fost prezentat de către consilierul prezidențial Andrei Muraru în cadrul evenimentelor comemorative organizate la Iași.Iata mesajul complet:„Se împlinesc aproape opt decenii de la Pogromul din Iaşi, dar comemorarea momentului îşi amplifică, gradual, tragismul. Simţim cu atât mai mult încărcătura dramatică a evenimentelor de acum 76 de ani, cu cât numărul martorilor descreşte de la un an la altul. Uitarea tinde să corupă istoria, să o deformeze. Dacă martorii dispar, atunci unul dintre cei mai importanţi stâlpi ai memoriei este valorificarea locurilor.Cunoscutul laureat al premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, spunea la un moment dat: «când cineva nu e în stare să simtă şi să-şi manifeste recunoştinţa, atunci ceva lipseşte din umanitatea sa. Un om poate fi aproape definit prin atitudinea sa faţă de recunoştinţă». Aceste cuvinte sintetizează emblematic, prin simplitatea lor, datoria morală şi respectul pe care fiecare dintre noi trebuie să îl poarte celor care au căzut victime regimurilor dictatoriale şi totalitare ale secolului XX. În plus, cunoaşterea, asumarea şi transmiterea lecțiilor trecutului nu pot fi făcute decât prin acţiuni care să ducă la rezultate concrete, iar statul român a dovedit că a înţeles pe deplin acest lucru.Dincolo de măsurile care s-au luat deja la nivel naţional, cred că este de o importanţă esenţială continuarea demersurilor în vederea prezervării memoriei victimelor şi la nivel local. Fiind un loc simbolic, fosta Chestură a Poliţiei din Iaşi trebuie să fie reabilitată şi valorificată ca loc al memoriei. Cum să le insuflăm tinerilor respectul pentru adevăr şi responsabilitate civică dacă nu prin punerea în valoare a monumentelor cu încărcătură istorică? De aceea, încurajez autorităţile locale să se ralieze la progresele din ultimii ani ale României şi să continue demersurile necesare pentru realizarea, la Iaşi, a unui adevărat loc simbolic, care să reflecte tragismul evenimentelor din iunie 1941. De asemenea, sper ca Pogromul de la Iaşi să primească locul cuvenit în viitorul Muzeu al Istoriei Evreilor şi Holocaustului din România, ce urmează să fie amenajat la Bucureşti.România a deţinut, până la începutul acestui an, preşedinţia Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului, timp în care am reuşit să consolidăm realizările noastre din ultimele decenii în combaterea antisemitismului, xenofobiei şi discriminării. Educaţiei despre Holocaust trebuie să i se acorde şi pe viitor locul cuvenit, iar în acest sens este necesar ca autorităţile publice şi societatea civilă să înţeleagă că demersurile concrete trebuie continuate. Este nevoie în această direcţie de o susţinere cât mai largă, a tuturor decidenţilor, pentru că memoria ne defineşte prezentul şi reflectă identitatea noastră ca popor.Fie ca amintirea victimelor să rămână veşnic în inimile noastre!”