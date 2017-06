Meteorologii extind codul portocaliu de canicula pentru intreaga jumatate sud-estica a tarii

Meteorologii iau in calcul, in functie de evolutia temperaturilor, emiterea unui cod rosu de canicula.Vineri, 19 judete din sudul si estul tarii, inclusiv Bucurestiul, vor fi vizate de un cod portocaliu de canicula.In aceasta zi, valul de caldura va persista si se va accentua in cea mai mare parte a tarii, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.In sudul Banatului, in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei si in sudul Moldovei disconfortul termic va fi deosebit de accentuat si se vor inregistra frecvent temperaturi maxime de 37...39 de grade. In Lunca Dunarii, izolat, vor fi valori de 40 de grade. Minimele nocturne se vor situa in general peste 20 de grade.Tot vineri, in Crisana, cea mai mare parte a Banatului, sudul Transilvaniei, nordul si centrul Moldovei, este valabil un cod galben, in conditiile in care disconfortul termic va fi accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 36 de grade.Sambata este valabil un cod galben de canicula in cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-vestul Moldovei si sudul Banatului, unde disconfortul termic se va mentine accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 36 de grade.