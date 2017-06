Horodniceanu, DIICOT: Suspectul de terorism era monitorizat din 2015, nu am actionat "din ratiuni tactice"

In astfel de dosare exista un grad de sensibilitate foarte mare, a spus Horodniceanu, adaugand ca barbatul a fost monitorizat pana cand a incercat diseminarea informatiilor pe care le obtinuse.“A reusit sa stranga informatii pentru disemin area acestora catre organizatii teroriste din Uniunea Europeana”, a precizat el."Aceste feluri de cazuri le monitorizam si le tinem sub control", a spus procurorul sef al parchetului anti-terorist.“Stim ce intentiona sa atace”, a declarat el, fara a preciza insa tinta.Potrivit lui Horodniceanu, suspectul risca 15 ani de inchisoare pentru acuzatia de terorism, pedeapsa putand creste pana la 20 de ani in caz de contopire si cu eventuale alte pedepse primite pentru alte acuzatii.DIICOT Pitesti a facut trei perchezitii in Arges intr-un dosar de terorism, suspectul "Ibrahim", cetatean roman fiind acuzat ca a fost in zona unui obiectiv militar romanesc pentru a culege informatii cu scopul de a fi puse la dispozitia unei "entitati salafiste si projihadiste" din alt stat UE.Barbatul a fost retinut joi de procurori.