Modificare cu impact urias asupra economiei: Impozitul pe profit dispare si va fi inlocuit cu un impozit pe cifra de afaceri a firmelor

"Vom introduce impozitarea veniturilor pentru toate companiile din Romania, (impozit pe cifra de afaceri) incepand cu 01 ianuarie 2018. Acest impozit va inlocui impozitul pe profit si va avea 2 sau 3 trepte de impozitare", se scrie in programul de guvernare al Guvernului Mihai Tudose.Cotele acestor doua-trei trepte de impozitare nu sunt precizate in documentul citat.Masura va afecta in special afacerile care au cifra de afaceri mare dar lucreaza, din cauza specificitatii sectorului sau a altor factori cu marje mici de profit.Un exemplu ar putea fi in sectorul supermarketurilor, un tip de business care, in general, lucreaza cu cifre de afaceri enorme, dar cu rate de profit mici pentru ca este o afacere intr-un domeniu de obicei foarte competitiv.Senatorul PNL Florin Citu spune ca aplicarea acestei masuri va determina companiile sa-si mute sediile in alte tari ale blocului economic european."In loc sa lasam companiile sa se dezvolte, Dragnea, Georgescu si Valcov le dau pur si simplu afara din tara obligandu-le sa-si mute sediile sociale in alta parte in UE", acuza liberalul pe pagina sa de Facebook.