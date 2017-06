Adrian Tutuianu, ministrul propus al apararii, a primit aviz pozitiv in partea comisiilor de specialitate din Parlament. In cadrul audierilor, au fost mai multe intrebari ale parlamentarilor pe acelasi subiect: daca va reusi sa cheltuiasca pana la sfarsitul anului acel 2% din PIB alocat pentru aparare. Tutuianu sustine ca intentia sa este "sa nu dau din banii apararii alcuiva".Astfel, banii destinati apararii nu vor fi rediectionati catre alte domenii, in urma rectificarii bugetare din vara. "Voi fi foarte ferm si nu vom intarzia niciun minut ca sa recuperam eventualele intarzieri", a spus Tutuianu, in contextul in care i s-a amintit ca achizitiile pentru inzestrarea armatei.Adrian Tutuianu a mai spus ca in cursul zilei de vineri va cere un raport legat de procedurile de achizitie.Dupa audieri, Tutuianu a spus ca "un ministru al apararii trebuie sa fie cunoscator de tancuri, obuze sau alte tehnologii militare, trebuie sa stie sa gestioneze un buget".