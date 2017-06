Ilan Laufer, avizat de comisiile parlamentare: Am crescut in Israel pana la 14 ani, am crescut cu o mentalitate de afaceri

"Targetul meu este ca acest minister sa fie in top trei. (...) Stiu ca urmeaza sacrificii. Imi setez targeturi mari. (...) Daca mi se va cere sa plec din orice motiv, ca nu am sapca, orice, voi pleca", a afirmat Laufer.Legat de pozele aparute in revista Men's Health, ministrul desemnat a declarat ca erau in timpul sau liber si le considera chiar o realizare personala."Eram in timpul meu liber, era acum cinci ani, nu aveam nicio functie publica, mi s-a parut ceva foarte misto. Nu regret. Sunt demn. (...) Faptul ca merg la mare si fac niste poze nu vad nimic grav. De cand sunt in functie, nu am mai facut astfel de poze. Am facut-o de placere si cred ca este o realizare", a afirmat Laufer.Referitor la faptul ca este unul dintre cei mai bogati ministri desemnati, el a amintit ca a copilarit in Israel, intr-o mentalitate de afaceri care l-a ajutat ulterior."Mi-am dorit foarte de mic sa reusesc. Am crescut in Israel pana la 14 ani, am crescut cu o mentalitate de afaceri. Faptul ca mi-am dorit foarte mult, am lucrat foarte structurat, asta e cheia succesului meu", a afirmat Laufer.