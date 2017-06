Iohannis: Autoritatile din Romania si Bulgaria trebuie sa gaseasca solutii de fluidizare prin punctele de frontiera

In deschiderea lucrarilor forumului, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si la care Iohannis a participat impreuna cu omologul sau bulgar, Rumen Radev, presedintele roman a subliniat ca valoarea totala a schimburilor noastre comerciale s-a apropiat in anul 2016 de 4 miliarde de euro, dupa ce in ultimii 3 ani a inregistrat o crestere medie anuala de peste 7%.Klaus Iohannis considera ca imbunatatirea infrastructurii poate amplifica si mai mult schimburile comerciale romano-bulgare."Modernizarea porturilor dunarene, asigurarea conditiilor de navigabilitate si dezvoltarea transportului fluvial, construirea de noi poduri rutiere sunt doar cateva proiecte care pot face din Dunare - si o spun cu atat mai apasat astazi, 29 iunie, de Ziua Internationala a Dunarii - o veritabila sursa de prosperitate pentru economiile noastre.Cooperarea regionala va fi mai puternica atunci cand infrastructura, atat cea rutiera, cat si cea feroviara si fluviala, va facilita mai mult si mai bine circulatia persoanelor si a marfurilor intre tarile noastre. Pentru asta, autoritatile din ambele state trebuie sa identifice solutii concrete de fluidizare a traficului prin punctele de frontiera", a afirmat Iohannis.El a enumerat si domeniile in care oamenii de afaceri romani si bulgari pot coopera: turismul, constructiile, sectorul metalurgiei si subansamblelor pentru industria auto, IT&C."Un alt exemplu se refera la cooperarea energetica regionala, obiectiv de importanta vitala pentru economiile din regiune si cetatenii nostri. In aceasta privinta, salut inaugurarea, in 2016, a interconectorului de gaze Giurgiu-Ruse. Totodata, Romania acorda o importanta deosebita gazoductului BRUA. Suntem convinsi ca, prin consecventa si determinare din partea tuturor partenerilor nationali si comerciali, BRUA va spori importanta tarilor noastre pe harta energetica a Europei", a spus Klaus Iohannis.