Ilan Laufer (33 ani), ministrul propus pentru mediul de afaceri, a primit aviz pozitiv de catre comisiile de specialitate din Parlament. Ilan Laufer, secretar de stat in Ministerul Mediului de Afaceri, in timpul guvernarii Grindeanu, este cunoscut mai ales pentru aparitiile in revistele mondene, in tot felul de ipostaze provocatoare.La sfarsitul audierilor, intrebat de jurnalisti cum poate fi luat in serios cand circula o multime de poze cu el in bustul gol, Ilan Laufer a spus ca au fost fotografii facute in urma cu cinci ani, dupa ce a primit o oferta din partea unei reviste.