Incendiu puternic la o shaormerie din cladirea telegondolei din Piatra Neamt. Focul a plecat de la un cuptor cu microunde

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, spatiul in care functiona fast food-ul a luat foc de la un cuptor cu microunde lasat in priza de catre angajatii minirestaurantului la terminarea programului.In foarte scurt timp, incendiul s-a extins la intreaga shaormerie, moment in care flacarile au fost observate de catre un barbat care trecea prin zona, acesta alertand autoritatile la numarul de urgenta 112."Pompierii au intervenit cu trei autospeciale cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. In urma incendiului, cauzat de efectul termic al curentului electric la un aparat lasat sub tensiune, au ars mai multe electrocasnice din spatiul respectiv, mobilierul si tavanul incaperii", a declarat, joi, pentru News.ro purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Adrian Rotaru.Lichidarea incendiului a durat mai bine de o ora si a existat riscul ca flacarile sa se extinda si la alte spatii din cladirea telegondolei din Piatra Neamt in care functiona si acel fast food.