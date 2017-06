UPDATE Un roman din Arges, care ar fi aderat la Statul Islamic, ridicat de procurori. "Ibrahim" ar fi vizat un obiectiv militar si colabora cu o grupare jihadista din alt stat UE, implicata in atentatele din Paris

Ce stim pana in acest moment despre "Ibrahim":- Romanul de 39 de ani s-a radicalizat dupa ce a stat mai multi ani in alta tara UE, unde a dezvoltat legaturi cu o grupare jihadista- A intrat in vizorul SRI in 2015, an in care s-a dus sa studieze informativ un obiectiv militar romanesc- Aceste informatii au fost culese pentru a fi transmise, in vederea unui atac terorist, unei entitati implicate in atacurile de la Bataclan din noiembrie 2015- A facut propaganda pro Statul Islamic (Daesh) online, dar si in persoana incercand sa-i convinga pe altii sa lupte in Siria pentru SI- A postat atacuri si executii (inclusiv decapitari) ale Desh, declarandu-si adeziunea la organizatia teroristaBarbatul de 39 de ani a fost retinut de procurori, potrivit Digi 24."Suspectul zis 'Ibrahim' incepand cu luna noiembrie 2016 a utilizat si/sau utilizeaza si in prezent, pe o retea de socializare, mai multe conturi personale, prin intermediul carora a, prin decapitare si impuscare, cu intentia de a le face cunoscute si de a determina castigarea de noi adepti capabili sa recurga la savarsirea aceluiasi gen de fapte ca cele a caror promovare prin propaganda a realizat-o. (...)In primavara anului 2015, suspectul s-a deplasat in zona unui obiectiv militar de pe teritoriul Romaniei, observand cu atentie caile si punctele de acces precum si modalitatea in care acesta este ingradit.Datele si informatiile respective au fost culese de catre suspect in scopul transmiterii ori puneriisi care a avut legatura cu persoanele care au revendicat atentatele teroriste de la Paris din 13.11.2015".DIICOT precizeaza a beneficiat de sprijin Informativ si tehnic din partea Serviciului Roman de Informatii."Serviciul Roman de Informatii, in calitate de autoritate nationala in prevenirea si combaterea terorismului, a intreprins masuri specifice de documentare informativa, in baza unui mandat de siguranta nationala, a unui cetatean roman, in varsta de 39 de ani, suspect de terorism.In fapt, cetateanul a intrat in atentia SRI in anul 2015, prezentand indicatori specifici unei persoane aflate intr-o etapa avansata a procesului de autoradicalizare.Cel in cauza s-a manifestat prin, derulate in mediul relational si on-line, in favoarea organizatiei teroriste DAESH, la care si-a declarat adeziunea.Concret, cetateanul si-a exprimat in repetate randuri intentia, si a incercat sa convinga si alte persoane, de a se deplasa in Siria pentru a se alatura organizatiei teroriste DAESH.Cetateanul a adoptat o forma radicala a islamului in timpul sederii sale, timp de mai multi ani, pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeana, unde a dezvoltat legaturi cu membrii unui grup jihadist din tara respectiva.Intors in Romania, cetateanul a desfasurat, in mod conspirat, actiuni de documentare detaliata asupra unui obiectiv militar de pe teritoriul Romaniei cu scopul declarat de a contribui la organizarea unui atentat terorist la acea baza. SRI a sesizat DIICOT cu privire la actiunile ilegale ale cetateanului in cauza".