Cod galben si portocaliu de canicula in aproape toata tara. Avertisment privind disconfortul termic, temperaturile vor ajunge la 40 de grade

In cursul zilei de joi, 29 iunie, valul de caldura se va intensifica si va cuprinde cea mai mare parte a tarii.Disconfortul termic va fi accentuat - indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unitati.Se vor inregistra frecvent temperaturi maxime de 34...36 de grade, iar minimele nocturne se vor situa in general peste 20 de grade, indeosebi in regiunile extracarpatice.Potrivit avertizarii cod portocaliu, in judetele Dolj, Olt si Teleorman si in zona joasa de relief a judetelor Caras-Severin si Mehedinti se vor atinge local maxime termice de 37...39 de grade si pe arii restranse de 40 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.Meteorologii noteaza si ca, in regiunile nord-vestice si nordice, precum si la munte, mai ales in orele serii si ale noptii, instabilitatea atmosferica se va accentua si se vor semnala averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina.Mentionam ca meteorologii iau in calcul, pentru vineri, emiterea unui Cod Rosu de canicula in Oltenia si Muntenia, unde se anticipeaza ca temperaturile vor ajunge la valori de 40 - 42 de grade Celsius si, posibil, izolat, pana la 43 de grade.Anuntul a fost facut in cadrul Comandamentului de canicula convocat miercuri de ministrul de Interne, Carmen Dan."In cursul diminetii de vineri, este posibil, pe baza materialelor de la acest moment, sa luam in considerare emiterea unui Cod rosu de canicula, pentru areale extinse din Oltenia si Muntenia, pentru ca in aceste zone se anticipeaza, conform modelelor de prognoza, valori de peste 40-42, posibil izolat 43 de grade, in special in Lunca Dunarii, dar nu numai", a declarat Elena Mateescu, director executiv la Administratia Nationala de Meteorologie, citata de Agerpres.