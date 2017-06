Frontex: Cresterea numarului de migranti ilegali prinsi in Romania e un fenomen ce necesita atentie

"Nu as vorbi de un curent, este putin cam devreme, dar suntem la curent cu incidentele care au loc. Nu putem vorbi de o tendinta, dar este nevoie de atentie", a subliniat purtatoarea de cuvant al FRONTEX, Ewa Moncure.Numarul migrantilor ilegali prinsi in timp ce incercau sa treaca fraudulos vamile din Arad si Bihor s-a triplat in primele cinci luni ale acestui an comparativ cu aceeasi perioada din 2016, cei mai multi fiind irakieni, potrivit unei statistici prezentate, miercuri, de catre seful Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, chestorul de politie Marin Bondar.Bondar a precizat ca anul trecut Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea a identificat in primele cinci luni 240 de persoane care au incercat sa treaca fraudulos frontiera, in timp ce in primele cinci luni din 2017 numarul acestora a ajuns la 716 persoane."Migrantii care se afla in Grecia incearca sa plece in alte parti si cauta diferite rute. Una dintre ele a fost Serbia, catre Ungaria. In prezent este mai greu sa treaca in Republica Macedonia, dar daca reusesc, incearca sa mearga pe diverse cai. Cei care ajung in Grecia mai pot incerca prin Bulgaria si Romania", a explicat oficialul.