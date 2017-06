Citeste pe Stirile ProTV

Lucruri care par marunte si gesturi simple ne pot salva viata, in cazul unui accident rutier. Tetiera reglata corect, scaunul soferului bine pozitionat, centura de siguranta si modul in care stam in masina sunt extrem de importante.Asta sustin cercetatorii de la Universitatea Transilvania din Brasov, care au masurat fortele ce actioneaza, in cazul unei coliziuni. Specialistii au realizat aceste experimente in singurul laborator de studiu al impactului din tara.