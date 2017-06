Politia Romana lanseaza un apel catre toti utilizatorii de Facebook in care ii indeamna sa fie deosebit de atenti la persoanele din partea carora primesc cereri de prietenie

"Profilurile de Facebook pot fi false si pot ascunde in spatele lor persoane rau intentionate, interesate de datele personale care pot fi folosite pentru lansarea unor atacuri spam, pentru furturi de identitate si alte atacuri virtuale", scrie Politia Romana pe pagina oficiala de Facebook.Totodata, autoritatile au intocmit si o lista de masuri preventive, sfatuindu-i pe oameni sa studieze fotografiile persoanei din partea careia vine cererea de prietenie si insista asupra faptului ca nu ar trebui sa trimitem niciodata fotografii personale pe Facebook."Pentru depistarea unui profil de facebook fals, va recomandam:- Interesati-va daca vreuna dintre cunostintele voastre comune s-a intalnit vreodata cu persoana respectiva;- Cu ajutorul motoarelor de cautare puteti afla detalii despre persoanele care va solicita prietenia, fiind cu atat mai usor, atunci cand pretinde ca a studiat la vreo scoala de renume sau are o functie la o companie cunoscuta; .- Examinati fotografiile si albumele cu atentie. O persoana reala va avea de obicei fotografii cu prietenii si familia si a facut comentarii la alte fotografii ale persoanelor cunoscute in legatura cu evenimente la care au participat impreuna;- Observati daca este etichetat in alte postari ale prietenilor. Chiar daca este o persoana reala, nu trimiteti niciodata fotografii personale celor pe care nu ii cunoasteti."