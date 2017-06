Cine este Lucian sova, propus la ministerul Comunicatiilor: fost partener de afaceri cu Boris Golovin, fost ofiter in spionajul armatei ruse 

Lucian Şova are 57 de ani, a absolvit Facultatea de Inginerie Mecanica la Universitatea din Braşov. A fost consilier local la Bacau intre 2001 si 2002, director general adjunct la ARR România, director general in departamentul Transporturi si Infrastructură la Ministerul Transporturilor si secretar de stat in Ministerul Economiei.Este deputat din 2012. In 2013, a fost desemnat, la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, presedinte executiv al Departamentului Transporturi si Infrastructura al Consiliului National al PSD.Pe 9 iulie 2015, DNA a intocmit un dosar penal pentru deputatii PSD Bacau Lucian Sova si Iulian Iancu pentru “folosirea influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase”. Acuzatiile faceau referire la la presupuse intervenții pentru organizarea pe banii Transelectrica a transportului cu autocare a membrilor și simpatizanților PSD la mitingul USL organizat la București pe 17 octombrie 2010. Acest dosar avea legatura cu dosarul fostului judecator CCR, Toni Grebla.Intr o declaratie din Campania electorala din 2012, Lucian Sova declara ca “ atuurile mele competentele probate și experienta profesionala acumulata in peste 25 de ani, am scoala făcuta la timp si in mod temeinic si stiu ce trebuie facut atat din perspectiva administrativa, cat si din cea legislativa”. Chiar daca conduce comisia de Trasporturi din Parlament nu se cunosc realizari concrete in ceea ce priveste infrastructura rutiera din judetul Bacau sau din regiunea de NE. In schimb, in urma cu cativa ani, si-a angajat fiul la Consilul Judetean Bacau, direct in pozitia de sef la Serviciul Relatii cu Publicul si Administrație Publica Locala., Lucian Sova a fost impins in postul de ministru al Trasporturilor, in buna masura de catre senatorul Dragos Benea, presedintele PSD Bacau, unul din apropiatii lui Liviu Dragnea.In declaratia sa de avere din 30 martie 2017, Sova a trecut un teren aflat la Limanu de 10.000 mp - detinut în copropietate, judetul Constanța si un apartament in București. In conturi are 95.000 RON la Banca Raiffeisen si un Mercedes E220, an de fabricatie 2016, luat in leasing. Este implicat în mai multe firme, este vorba de Cominfortrans (53%), SOL Megaconsulting (100%), Niso Transeurope (35%) și Regional Romlines (1%).Are credite ipotecare la bancile Raiffeisen si BCR Leasing.In premiera, in Guvernul Tudose, judetul Bacau va avea doi ministri: Lucian Sova si Viorel Ilie (ALDE), care revine la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, dupa ce a demisionat si s-a demis singur prin vot la recenta motiune de cenzura. este al doilea deputat bacauan care ocupa fotoliul la Comunicatii (dupa Valerian Vreme).