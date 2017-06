Dosarul lui Darius Valcov, in care este judecat pentru luare de mita la Tribunalul Olt, a fost amanat pentru ca a lipsit procurorul DNA

Magistratii Tribunalului Olt au fixat un nou termen, pentru 20 septembrie, in dosarul in care fostul ministru de Finante Darius Valcov este inculpat pentru luare de mita, dupa ce procurorul DNA a lipsit de la sedinta si a transmis o solicitare de preschimbare a termenului, scrie Agerpres.





Termenul prcedent in care Darius Valcov trebuia sa dea declaratii a fost pe 21 iunie, insa aparatorii sau au cerut recuzarea completului.





In 2015 Darius Valcov a fost trimis in judecata in doua dosare instrumentate de DNA. Unul se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar altul la Tribunalul Olt. Valcov este inculpat pentru trafic de influenta si luare de mita.





Fostul ministru este acuzat ca in perioada noiembrie-decembrie 2012, in calitate de primar, i-a pretins unui om de afaceri - denuntator in cauza - aproximativ 10% din sumele incasate de o societate de la Primaria Slatina, in baza unui contract semnat anterior, iar in perioada 21 ianuarie - 13 iunie 2013 a primit, in mai multe transe, de la respectiva firma, printr-o alta intermediara, peste 2,1 milioane lei. Banii au fost pretinsi pentru ca denuntatorul sa nu intampine probleme in derularea contractului si sa primeasca banii la timp pentru lucrarile efectuate.