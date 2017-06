EXCLUSIV Roger Stone, fost consilier de campanie al lui Donald Trump si consultant politic, se afla in Romania. Cine l-a invitat – surse

HotNews.ro dezvaluia la jumatatea lunii mai ca Liviu Dragnea isi face un lobby intens pentru o noua vizita in Statele Unite, unde spera sa fie primit la Departamentul de Stat. Tot atunci, am aratat ca un grup de lobbyisti americani, aceiasi care i-au aranjat in ianuarie participarea lui Dragnea la ceremonia de investire a presedintelui Trump, s-ar fi aflat de curand in Romania la invitatia lui Dragnea. Acest grup de americani a participat la partide de vanatoare in Delta, la invitatia liderului PSD. Printre ei s-ar fi aflat si Elliott Broidy, puternicul lobbyist american si fundraiser din echipa de campanie a lui Donald Trump. La inceputul acestui an, Broidy i-a semnat lui Dragnea invitatia de participare la ceremonia de investire in functie a presedintelui american. Potrivit informatiilor HotNews.ro, la aducerea lui Broidy in Romania a contribuit unul dintre patronii de presa din Romania si un om de afaceri romano-american, cu bune conexiuni la Washington. Evident, Broidy nu-l ajuta pe Dragnea sa iasa din izolare dezinteresat si nici pe mize mici. Potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro, Broidy si lobbyistii americani la care apeleaza Dragnea sunt interesati la maxim de infiintarea Fondului Suveran de Investitii, promis in campania electorala de liderul PSD. Personaj controversat, Elliot Broidy a pledat vinovat in 2009 intr-un caz de coruptie, fiind acuzat ca a oferit cadouri ilegale in valoare de 1 milion de dolari unor oficiali intr-o afacere intre un fond de pensii public al statului New York si firma sa, Markstone Capital Partners. Potrivit presei americane, Broidy a evitat inchisoarea denuntandu-i pe oficialii mituiti. (Detalii aici)

Considerat un strateg al republicanilor si lobbist influent,ar urma sa fie audiat in Statele Unite pe data de 24 iulie de comisia care ancheteaza presupuse legaturi intre Rusia si presedintele Trump.Consultant politic controversat, caruia CNN si MSNBC i-au interzis aparitia pe post in timpul campanei din cauza unor remarci sexiste si rasiste, Roger Stone a admis in martie ca a comunicat cu hackerul Guccifer 2.0, banuit ca ar fi mana Moscovei in alegerile din Statele Unite.Potrivit Digi 24, un raport FBI din ianaurie arata ca asa-numitul Guccifer 2.0, hackerul vinovat pentru atacurile cibernetice din timpul campaniei electorale din Statele Unite, nu este roman, ci un proiect al unor pirati cibernetici din Rusia.Raportul mai arata ca Rusia a influentat alegerile prezidentiale din Statele Unite, in defavoarea lui Hillary Clinton, prin dezvaluirea de informatii furate de hackeri."Exista un articol in "Smoking Gun" care spune ca eu am complotat cu un hacker Guccifer 2.0. Eu l-am identificat pe Guccifer pentru publicul american (n.red: intr-un articol din 05.08.2016) si zece zile mai tarziu am avut o conversatie pe Twitter. A fost o conversatie nevinovata si banala, in mare parte pentru ca pe Twitter nu poti sti daca persoana cu care vorbesti este, intr-adevar, adevaratul Guccifer", declara Roger Stone in martie.Fostul consilier electoral al lui Donald Trump a negat ca ar avea vreo legatura cu Rusia sau cu Wikileaks, care a publicat informatii si e-mailuri furate de Guciffer 2.0 de pe serverele Partidului Democrat."Nu am fost niciodata in Rusia, nu am niciun contact in Rusia, nu am avut niciun contact cu vreun reprezentant al statului rus sau al serviciilor de informatii. Nu am avut contacte cu oameni care ar fi putut actiona pentru ei", a adaugat Roger Stone, fost consilier de campanie al lui Donald Trump.La inceputul anului, Roger Stone a sustinut chiar ca ar fi fost otravit cu poloniu cand se pregatea sa probeze ca Rusia nu este implicata in discreditarea candidatei democrate Hillary Clinton.In vara anului trecut, Roger Stone a prezis pe Twitter ca va exista o "supriza de octombrie", care va perturba campania lui Clinton, si chiar a sugerat ca John Podesta (strategul democratilor) se va confrunta cu un scandal, cu putin inainte ca e-mailurile sale sa apara pe WikiLeaks.