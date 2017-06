DIICOT: Paul Iova, cunoscut drept “Regele manelistilor”, a fost arestat alaturi de alti noua membri ai gruparii sale. In acelasi dosar, alte sase persoane au fost plasate sub control judiciar

Paul Iova, "Regele manelistilor", si noua membri ai gruparii sale au fost arestati de Tribunalul Bucuresti pentru savarsirea a numeroase infractiuni, printre care santaj, inselaciune si talharie calificata, iar alti sase membri ai retelei au fost plasati sub control judiciar, relateaza News.ro. La perchezitii, procurorii au gasit bani, arme, dar si echipamente tactice specifice fortelor de interventie.





Procurorii DIICOT au anuntat, miercuri, ca Paul Iova si alti zece membri ai gruparii sale au fost retinuti pentru 24 de ore. Iova, zis "Ion Petrisor", cunoscut si ca "Regele manelistilor", este cercetat pentru constituire a unui grup infractional organizat, santaj, talharie calificata, instigare la inselaciune, instigare la marturie mincinoasa, instigare la furt calificat si inselaciune.





Toate aceste infractiuni sau doar unele dintre ele sunt retinute de catre procurori si in sarcina celorlalte zece persoane pentru care se cere arestarea preventiva.





De asemenea, procurorii DIICOT au dispus fata de inculpatii Serban Sorina Ariana, Tanase Cristian, Serban Ionel, Dona Amalia Claudia si Stancu Mihai masura preventiva a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat.





"In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca inculpatii Iova Paul, Iova Aurel si Dumitrescu Marius Cristian au constituit un grup criminal organizat, initial in scopul comiterii infractiunii de santaj, grup in cadrul caruia au fost atrasi ulterior si inculpatii Filipescu Alexandru Ionut, Balcan Marian, Iova Fanel, Iova Samir, Iova Gabriela, Cozianu Grafi Lucian si Cozianu Richardo, fiecare participand, in functie de calitatile si specilizarea detinuta, la comiterea unei game variate de infractiuni, majoritar contra patrimoniului, planificate riguros de catre inculpatul Iova Paul, ale carui sarcini erau respectate cu strictete de catre "locotenentii sai"", arata DIICOT.





Procurorii sustin ca membrii gruparii au comis o paleta larga de infractiuni, recurgand, de fiecare data, la o cunoastere temeinica atat a viitoarelor victime, cat si a "scenei" faptei, "prin actiuni concertate de documentare, desfasurate cu o logistica ce includea mijloace de supraveghere tehnica si alte echipamente aflate, in mod curent, in dotarea trupelor speciale de interventie (catuse, replici ale unor arme, insigne inscriptionate "Politia", cagule, aparate electrosoc)".





"O parte a infractiunilor retinute in sarcina inculpatilor au fost comise prin acte de violenta fizica si psihica exercitate impotriva unor persoane incapabile sa reclame aceste agresiuni intrucat, fiind implicate la randul lor in activitati ilicite, nu indrazneau sa solicite protectia organelor judiciare, aspect speculat de inculpati. In baza unei minutioase organizari in plan logistic, detinand un veritabil arsenal de bunuri aflate in mod uzual in dotarea organelor de ancheta, maestri in arta disimularii si buni cunoscatori ai unor metode si tehnici de interventie specifice politiei, inculpatii nu au ezitat sa-si decline, in mod fals, astfel de calitati oficiale", mai spun procurorii.





Potrivit acestora, membrii gruparii au dovedit o buna cunoastere a psihologiei umane. Cu ocazia perchezitiilor domiciliare facute in cauza, au fost descoperite zeci de mii de bancnote avand pe o parte inscriptionat cuvantul "Reclama", a caror valoare totala insumata este de 2.785.550 euro. S-au confiscat importante sume de bani, o lampa cu lumina ultraviolet, trei bucati girofar cu lumina de culoare albastra, o sirena auto, doua seturi placute de inmatriculare auto, trei cagule, elemente echipament tactic protectie si interventie (veste multifunctionale, bluzon, pantaloni, genunchiere, tibiere, manusi tactice fara degete), dar si o legitimatie cu inscriptia POLITIA ANTIDROG emisa la data de 12.09.2000, cu o stampila ilizibila. In plus, s-au descoperit zeci de arme si munitie.





Pentru recuperarea prejudiciului cauzat a fost instituita masura sechestrului asigurator asupra a patru autoturisme apartinand inculpatilor.





In cursul zilei de miercuri, inculpatii au fost prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.





Magistratii au dispus arestarea pentru zece persoane, alte sase fiind cercetate sub control judiciar.





Prejudiciul estimat pana la aceasta ora in dosar se ridica la 150.000 de euro.