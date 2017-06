Cine este Adrian Tutuianu, ministrul propus al Apararii: In iarna, a acuzat multinationalele ca instiga la proteste, fiind o chestiune de siguranta nationala

Acuzatii la adresa multinationalelor



Relatia cu SRI



Este absolvent al Facultatii de Drept, Universitatea Bucuresti, si al Colegiului National de Aparare. In perioada 1999-2012 a profesat ca avocat. In perioada 2004-2008 a fost consilier judetean Dambovita, in perioada 2008-2012 a fost senator, in perioada 2012-2016, a detinut functia de presedinte al Consiliului Judetean Dambovita, iar in decembrie 2016 a obtinut al doilea mandat de senator. Detine actiuni la SC Ventrom, la SC Administrator Consulting SRL si SC BES Bags SRL. In plus a acodat imprumuturi catre PSD Dambovita, drept contributii la campania electorala, de 10.500 lei, pe 15 noiembrie 2016, si de 2.000 lei in mai 2016.La SC Ventrom, SC Administrator Consulting si BES Bags este actionar si sotia sa Carmen Elena Tutuianu.Potrivit declaratiei de avere, Adrian Tutuianu este un parlamentar bigat. Detine sapte terenuri, dintre care cinci in intravilan. De asemenea, are cinci apartamente si o casa de locuit in Targoviste si Bucuresti. Detine si trei autoturisme Volkswagen.Tutuianu s-a facut remarcat in timpul protestelor din iarna prin acuzatiile dure aduse multinationalelor. Pe 5 februarie, Tutuianu a declarat la Antena 3 ca va cere SRI sa furnizeze informatii despre presupuse situatii in care companii multinationalele care au dat liber sau au platit ore suplimentare salaiatilor ca sa mearga la proteste, spunand ca e vorba despre "o chestiune care tine de securitatea nationala". Tutuianu a mai facut o comparatie intre protestele din Romania si Maidanul din Kiev din 2014 si pierderea Crimeei si a vorbit despre razboi hibrid al Rusiei in Romania, sugerand ca protestele ar avea Rusia in spate.Cu o zi inainte, fiica acestuia, Ruxandra Tutuianu, criticase protestatarii, folosind cuvinte jignitoare. Daca toti iesiti ca oile in Piata Victoriei, cu toate ca nu imi pasa catusi de putin de urletele voastre prost informate, imi pasa ce vad ca lasati in urma! Nu e mirare ca iesiti ca in jungla, sunteti de un haos desarvarsit! ADUNATI-VA MIZERIILE, STICLELE, HARTIILE, MANCAREA DE PE JOS! Ajung batranii sa stranga dupa voi! Mi-e scarba!", a scris Ruxandra Tutuianu pe Facebook.Adrian Tutuianu nu s-a limitat doar la declaratiile facute la Antena 3. Comisia pentru controlul SRI i-a audiat pe directorul SRI Eduard Helevig si pe ministrul de interne, Carmen Dan, pentru a discuta despre protestele masive. Dupa audierea directorului Eduard Hellvig si a ministrului Carmen Dan, Adrian Tutuianu a spus ca protestele sunt "manipulate", precizand ca este o concluzie personala, bazata pe informatiile adunate din "presa", potrivit carora 85% din protestatari nu au citit Ordonanta 13.Pe de alta parte, dupa solicitari repetate din partea lui Liviu Dragnea sa fie cercetate multinationalele, Adrian Tutuianu a declarat ca el isi conduce activitatea dupa regulamente si lege si nu trebuie sa ii spuna nimeni ce are de facut. Mai mult, Tutuianu a luat apararea SRI. "Directorul SRI a spus ferm in fata Comisiei ca SRI nu are legatura cu aceste manifestari si ca nu a fost implicat si nu va fi implicat SRI in activitati care nu tin de atributiile legale. Al doilea lucru pe care l-a spus este ca Serviciul a fost preocupat de prezenta elementelor extremiste de stanga, de dreapta si a analizat in ce masura lucrurile din piata pot duce la chestiuni care tin de siguranta nationala", a declarat Tutuianu pe 9 februarie.In ultimele luni, Comisia pentru controlul SRI a organizat mai multe audieri in diverse cazuri, cum a fost cel legat de informatiile potrivit carora George Maior a fost impreuna cu Sebastian Ghita si Florian Coldea in vacanta din Toscana si cel legat de existenta unui protocol semnat in 2009 intre SRI si Parchetul General.Cu toate acestea, nu exista conflicte evidente intre SRI si Comisie. Dimpotriva. La mijlocul lunii mai, dupa o serie de verificari, Adrian Tutuianu a declarat ca reglementarile interne din SRI asigura respectarea drepturilor cetatenesti, insa legislatia din domeniul securitatii nationale este invechita si trebuie modificata.La mijlocul lunii aprilie, Parlamentul a votat modificari la hotararea 30/1993, privind functionarea Comisiei de control al SRI, prin care Comisia primeste competente suplimentare, precum initierea proietelor legislative in domeniul securitatii nationale, examinarea rapoartelor de audit intern ale SRI sau verificarea respectarii drepturilor cetatenilor de catre SRI. O prevedere permite SRI si sa asigure protectia membrilor comisiei, la cerere. Discutiile privind modificarea competentelor Comisiei SRI au aparut imediat dupa ce Adrian Tutuianu (PSD) a preluat sefia Comisiei. Majoritatea modificarilor se refera la asigurarea unui control mai strict asupra Serviciului Roman de Informatii, avand in vedere ca Hotararea Parlamentului in baza careia operea nu a mai fost actualizata din 1993.