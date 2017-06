Cine este Lucian Georgescu, noul ministru al Cercetarii: sef la Universitatea Dunarea de Jos din Galati

Lucian Puiu Georgescu, actual secretar de stat in ministerul Cercetarii si Inovarii din februarie 2017 si presedintele Senatului Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati, din martie 2012, a fost desemnat ministru al Cercetarii. El este unul dintre artizanii epurarii cercetatorilor din strainatate din consiliile-cheie care evalueaza integritatea in domeniu.





El a fost acuzat de asociatia de cercatatori AdAstra, precum si de alti cercetatori, ca a refuzat dialogul in legatura cu schimbarile majore din cercetare.





Nascut in 1960 la Galati, este absolvent al Facultatii de Chimie si Tehnologie Chimica, din cadrul Institutului Politehnic Iasi, iar teza sa de doctorat in domeniul Stiintele “Stiintele vietii” la Universitatea “Francois Rabelais” din Franta a primit mentiunea “Tres honorable avec les felitacions du jury”. Studiile postdoctorale si le-a facut la Universitatea “Francois Rabelais” si la Institutul de Nutritie Amboisem tot in Franta.





Acesta este conducator de doctorat din 2006, iar din 2007 este expert evaluator in cercetare la Agentia Universitatilor Francofone, UNDP, DG Research proiecte FP, Horizon 2020, EU INTAS, CNCSIS, CEEX si Phare.





Potrivit CV-ului, are publicate 12 carti.





Intr-o declaratie de avere completata in octombrie 2016, scrie ca detine doua apartamente, unul in Galati si unul in Bucuresti, un teren intravilant de 694 mp in Galati, si o casa de 200 mp in Galati. Mai are trei autoturisme (Tacuma si doua Mercedes), bijuterii de 65.000 euro, sumt in banci si fonduri de investitii de 1,3 milioane lei, 234.000 euro si 156.000 dolari.





Ca profesor si manager de proiecte la Universitatea "Dunarea de Jos" a castigat 285 mii lei, iar ca membru ARACIS inca 44 mii lei. Insa, cele mai mari sume vin din consultanta, ca PFA, din care a castigat 353 mii lei.