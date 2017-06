Societatea civila propune introducerea unui prag minim pentru abuzul in serviciu sau redefinirea acestuia ca "infractiune de pericol" pentru care nu este necesar prag valoric

La dezbaterea organizata miercuri de Ministerul Justitiei au fost invitati reprezentanti ai societatii civile si ai mediului de afaceri.Codru Vrabie, reprezentant al Asociatiei Funky Citizens, a sugerat modificarea infractiunii de abuz in serviciu, astfel incat ea sa nu mai fie o infractiune de rezultat, ci sa fie o infractiune de pericol, in acest fel nemaifiind nevoie de prag: "Nu credem ca este neaparat nevoie de prag. (...) Parlamentul si dumneavoastra, prin Ministerul Justitiei, aveti posibilitatea sa inaintati o astfel de propunere Parlamentului, pentru ca tine de politica penala a statului roman, de filozofia penala din Codul penal. Va sugeram sa modificati infractiunea de abuz in serviciu din articolul 297, in asa fel incat ea sa nu mai fie o infractiune de rezultat, ci sa fie o infractiune de pericol. In momentul in care face aceasta redefinire, nu mai incape niciun fel de discutie despre vreun prag, pentru ca pragul este indisolubil legat de existenta rezultatului."Codru Vrabie a explicat ca in istorie a existat o perioada in care abuzul in serviciu era reglementat ca o "infractiune de pericol": "Infractiunea de abuz in serviciu, inca de la Dongoroz (Vintila Dongoroz - n.r.) incoace, pare sa fie o infractiune de rezultat, insa, in Codul lui Cuza din 1865, infractiunea era una de pericol. In filozofia capitolului de infractiuni de serviciu exista si infractiuni de pericol, si infractiuni de rezultat, dar, daca ne uitam la abuzul in serviciu, ne intrebam care este valoarea ocrotita. Noi credem ca valoarea ocrotita este exercitarea atributiilor de serviciu cu respectarea legii. Nu poate sa fie ocrotita valoarea rezultata din incalcarea legii si cauzarea unei vatamari sau unui prejudiciu."Reprezentantul Asociatiei Funky Citizens a sugerat eliminarea unei sintagme din articolul 297 - Cod penal privind abuzul in serviciu: "Din aceasta perspectiva, ceea ce va sugeram este sa eliminati din articolul 297 ceea ce scrie de la sintagma 'si prin acesta cauzeaza un prejudiciu sau o vatamare' pana la 'se pedepseste'. Astfel, infractiunea va deveni una de pericol, ramane coerenta cu toate celelalte infractiuni din Codul penal si din legile speciale care fac referire la articolul 297, ramane coerenta cu obligatiile pe care statul roman si le-a asumat prin Conventia ONU impotriva coruptiei si nu ajunge sa devina o lege penala mai favorabila, nu ajunge sa retroactiveze, nu poate sa devina motiv pentru revizuirea unor sentinte deja pronuntate. Concluzia este ca varianta pe care noi o sustinem este redefinirea infractiunii de abuz in serviciu, astfel incat ea sa devina o infractiune de pericol si in acest fel sa eliminam din dezbaterea publica toata aceasta nebunie cu privire la valoarea pragului."Ministrul interimar al Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut insa ca in cazul in care se elimina respectiva sintagma, infractiunea ramane fara urmare imediata: "Daca tai de unde ati spus dumneavoastra punctul, infractiunea ramane fara urmare imediata si daca ramane fara urmare imediata, ramane fara un element constitutiv. Daca ramane fara un element constitutiv, ramane o fapta, nu mai este o infractiune."In schimb, Asociatia APADOR-CH a sustinut ca este pentru introducerea unui prag rezonabil: "Din punctul de vedere al APADOR-CH, modul cum este formulat acum abuzul in serviciu este foarte lipsit de predictibilitate, in primul rand datorita faptului ca solutia de clasare pe care o poate da un procuror este subiectiva si, ca urmare, sa afirm ca sustin introducerea unui prag rezonabil, prag care trebuie stabilit, nu de APADOR-CH, ci de cine poate face o estimare a gravitatii unei pagube si sa ne uitam care este diferenta intre ciobitul farului si plecarea fara frana si fara lumini noaptea. Din punctul nostru de vedere, ar trebui sa se duca destul de jos pragul. In plus, desi fapta cea de sub prag ar ramane nesanctionata penal, ea trebuie totusi sanctionata si opinia noastra este ca, pe langa recuperarea prejudiciului, ar trebui sa fie insotita de o amenda nepenala, care sa fie in cuantum cel putin egala cu prejudiciul cauzat", a spus Maria Nicoleta Andreescu, presedinte APADOR-CH.Cezara Grama, reprezentant al Expert Forum, a afirmat la randul sau ca pragul ar trebui sa fie minim: "Daca vorbim de un prag si noi consideram ca trebuie sa fie un prag jos, raportat la realitatile Romaniei. Punctul nostru de plecare ar fi venitul mediu din Romania. Tot ceea ce depaseste 3.000 si ceva de lei deja nu mai este o scapare, ci de lucruri repetate si serioase care trebuie sanctionate penal."O a doua dezbatere pe aceasta tema va avea loc pe data de 3 iulie cu reprezentantii institutiilor din cadrul sistemului judiciar, asociatiilor profesionale ale magistratilor, mediului academic si profesiilor juridice liberale.