Monica Macovei: Daca PSD-ALDE insista sa puna prag pentru abuzul in serviciu, valoarea acestuia trebuie sa fie intre 1 leu si maximum 1.000 de lei

Prima dezbatere publica privind modificarea dispozitiilor din Codul penal referitoare la abuzul in serviciu in acord cu deciziile Curtii Constitutionale este organizata miercuri de Ministerul Justitiei. Dezbaterea a inceput la ora 10.00, la ea fiind invitati sa participe reprezentanti ai societatii civile si ai mediului de afaceri."Codul penal nu trebuie mutilat pentru a face pe plac politicienilor penali, in frunte cu Dragnea. Daca PSD insista sa introduca un prag valoric pentru abuz in serviciu, acesta sa fie in acord cu cerintele si asteptarile populatiei.Decizia Curtii Constitutionale se refera, in partea de considerente, la absenta unui prag valoric, asa cum se refera la lipsa de claritate a legii. Articolul din Codul Penal referitor la abuzul in serviciu nu a fost insa declarat neconstitutional si nici lipsa acestui unui prag de la care abuzul devine infractiune. Tot in considerente, CCR metioneaza obligatia Parlamentului, si nu a Curtii, de a stabili un prag valoric "al pagubei si intensitatea vatamarii dreptului sau interesului legitim".Reamintesc ca Romania a ratificat, chiar in timpul Guvernului Nastase, Conventia ONU impotriva coruptiei, care nu prevede niciun prag valoric de la care abuzul este considerat infractiune si nici nu recomanda asa ceva. Asa cum este formulat acum abuzul in serviciu, in art 297 din Codul Penal, fara un prag valoric, respecta Conventia ONU.In al doilea dosar penal al lui Liviu Dragnea, in prezent in curs de judecata, a fost stabilit un prejudiciu de 108.000 de lei. Orice leu peste aceasta suma, inserata in OUG 13/2017 de Iordache, care a fost abrogata dupa protestele oamenilor, ar insemna ca Liviu Dragnea si fosta lui sotie sa scape de dosarul penal. In cazul altor politicieni, prejudiciul este mai mare. Asa trebuie interpretate stradaniile politicienilor PSD de a introduce un prag cat mai mare sub care abuzul in serviciu sa nu fie pedepsit, pentru ca sa scape cat mai multi.Simpla stabilire a unui prag valoric la o infractiune cu intentie, cum este abuzul in serviciu, este de natura sa mutileze dreptul penal. La un prejudiciu foarte mic, procurorul insusi poate decide sa nu trimita persoana respectiva in judecata sau judecatorul poate decide o pedeapsa mica. Acesta este rostul si logica pedepselor care au limite minime si maxime.Daca totusi PSD-ALDE insista sa puna un prag valoric pana la care abuzul in serviciu nu se pedepseste penal, atunci valoarea acestuia trebuie sa fie cat mai aproape de cerintele societatii, nu ale politicienilor anchetati sau judecati pentru abuz in serviciu: intre 1 leu si maximum 1.000 de lei. Pentru ca altfel, ar insemna ca legea penala incurajeaza abuzul, incurajeaza pana la urma "furtul" in sens larg. Daca "furi" mai putin, ar insemna ca nu comiti o infractiune, ceea ce ar fi contrar oricarui principiu de drept penal.Nu este exclus ca introducerea unei limite valorice la abuz in serviciu pana la care acesta sa nu fie infractiune sa duca, pe viitor, la cereri ca astfel de limite sa fie puse la toate infractiunile cu prejudicii masurabile in bani. Consecinta ar fi ca va arunca in haos tot sistemul penal roman.Sper ca ministrul Justitiei sa aiba intelepciune si sa se comporte ca un jurist, profesor de drept, si nu ca un politician sau prieten al politicienilor. Adica sa serveasca numai interesele romanilor si ale unei justitii egale pentru toti. Romania are nevoie de un ministru al Justitiei impartial si independent de politic, pentru ca justitia inseamna dreptate pentru oameni, predictibilitate si claritate in legi si in practica judiciara, capitol la care suferim in principal din cauza unor parlamentari si a unor sefi de partide cu probleme penale.Politica interna, cu precadere justitia si statul de drept, trebuie sa fie in concordanta cu politica externa a Romaniei, cand aceasta este in folosul tarii si al democratiei. Iar politica externa este credibila numai daca aceasta concorda cu politica interna. Nu putem spune un lucru afara si face altceva acasa. Orice cedare in fata politicului in chestiuni care tin de dreptul penal se va intoarce, in timp, impotriva societatii romanesti si a interesului public al romanilor si Romaniei."