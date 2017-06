O informaticiana de la un liceu din Galati, care facea parte atat din comisia de la Evaluarea Nationala, cat si din cea de Bacalaureat, a facut infarct la locul de munca

Rozina Miron, informaticiana la Colegiul National "Al. I. Cuza" din Galati, a facut infarct luni, in jurul orei 18:00, in timp ce introducea datele de la contestatiile care se depuneau la Evaluarea Nationala. Un echipaj SMURD sosit la locul tragediei a incercat timp de o ora sa o resusciteze, incercarile de resuscitare a femeii continuand atat in autospeciala, cat si la UPU. In cele din urma, medicii au fost nevoiti sa declare decesul.Colegii si prietenii femeii au povestit ca aceasta se simtea obosita si epuizata dupa ce trecuse printr-o perioada foarte aglomerata, lucrand uneori chiar si pana tarziu noaptea, si in zilele libere, fiind obligata sa fie in ambele comisii de examen. De asemenea, cunoscutii femeii au povestit ca aceasta avea un conflict cu directoarea liceului si cu unii colegi si ca primise o instiintare pentru a se prezenta in comisia de disciplina pentru a raspunde in legatura cu greseli pe care le-ar fi facut in timpul probelor de competente la Bacalaureat.Rozina Miron era mama a doi copii, in varsta de 3 si respectiv 10 ani.