ISU: Fabrica de mobila si depozitul de mase plastice din Balotesti nu aveau aviz de securitate la incendiu, sisteme de alarmare in caz de incendiu si nici instalatii de aparare impotriva focului

"Depozitele se incadreaza in categoria constructiilor care se supun procesului de avizare-autorizare privind securitatea la incendiu. Legislatia prevede dotarea spatiilor cu instalatii de detectie, semnalizare, alarmare in caz de incendiu, precum si instalatie automata de stingere", a afirmat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile.Potrivit acestuia, in urma unor controale facute la cele doua depozite de catre inspectorii de prevenire, in iunie anul trecut, s-au constatat mai multenereguli, astfel ca inspectorii au dat o amenda de 17.500 de lei. In septembrie 2016, ca urmare a deficientelor semnalate, Detasamentul de pompieri Otopeni a facut o recunoastere in teren pentru identificarea problemelor, avand in vedere "starea potential generatoare de risc" in care se aflau depozitele.La ultimul control, facut in 30 martie 2017, au fost constatate 17 nereguli, sanctionate cu amenda de 15.500 de lei. PPotrivit ISU, depozitele nu aveau autorizatie de securitate la incendiu, nu era asigurata separarea dintre depozite, nu aveau sisteme de detectare, semnalizare, alarmare a incendiilor si nici mijloace tehnice si instalatii de aparare impotriva incendiilor. "Constructia nu se incadreaza in categoria de constructii pentru care se poate dispune masura de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, conform HG 915/2015", a precizat Daniel Vasile.Incendiul nu a fost stins nici pana la aceasta ora, iar la fata locului mai actioneaza cinci autospeciale. Daniel Vasile a precizat ca mai sunt cateva focare si flacari reduse ca inaltime, in zona centrala a halei. "Va urma si etapa de patrundere in interior cu utilaje care sa indeparteze elemente de constructii arse, pentru stingerea jarului", a subliniat el.Incendiul a izbucnit marti seara, in jurul orei 19.00, in comuna Balotesti, la o fabrica de mobila si s-a extins apoi la o hala in care erau depozitate mase plastice, initial fiind cuprinsa de foc o suprafata de aproximativ 3.000 de metri patrati. Doi barbati au primit ingrijiri medicale la fata locului, unul suferind un atac de panica, iar altul inhaland fum. Flacarile au depasit 10-15 metri deasupra acoperisului, la fata locului intervenind zece autospeciale de stingere, o autoscara, o masina de descarcerare si un punct mobil de comanda al Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov. In timpul incendiului, in interiorul halelor au avut loc explozii succesive ale substantelor care erau depozitate acolo si s-a luat in calcul inclusiv evacuarea locuitorilor din zona.