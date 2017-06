Incendiul de la Balotesti nu a fost stins, 8 autospeciale de pompieri intervin miercuri dimineata. ISU: In cateva zone ard stive de materiale

Purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov a declarat ca in unele locuri ard elementele prabusite care compuneau structura cladirii, ceea ce face ca apa sa ajunga greu la partea inferioara. Alte posibilitati de apropiere de aceste zone nu exista, a precizat Daniel Vasile.Incendiul a izbucnit marti seara si a afectat un depozit de mobila, apoi un altul cu materiale plastice, lemnoase si recipienti aflati sub presiune.Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, a declarat ca nu sunt persoane decedate sau ranite in incendiu.Inspectorul sef al Garzii de Mediu Ilfov, Emil Grigore, a dat asigurari, marti seara, ca nu exista substante periculoase degajate in urma incendiului puternic de la Balotesti, precizand ca in privinta poluarii nu sunt probleme majore pentru sanatatea populatiei.