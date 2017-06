Focsani: Patru persoane au murit, in urma unei batai cu furci si topoare intre membrii a doua grupari interlope

Patru persoane din Focsani au murit, in noaptea de marti spre miercuri, in urma unei batai intre doua grupari interlope, victimele - trei barbati si o femeie - fiind lovite cu furci si cu topoare, potrivit news.ro. Patru persoane din Focsani au murit, in noaptea de marti spre miercuri, in urma unei batai intre doua grupari interlope, victimele - trei barbati si o femeie - fiind lovite cu furci si cu topoare.Doi dintre atacatori au fost prinsi in aceasta dimineata, au anuntat reprezentantii IPJ Vrancea.Se vehiculeaza mai multe motive: custodia unui copil sau o escapada amoroasaToti cei implicati in omoruri au fost identificati si-i vom prinde si pe cei care au scapatMartori, pentru Romania TV: Politia a intervenit abia dupa ce evenimentul s-a consumat, desi au fost anuntati mult mai repede. Politia neaga insa.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Vrancea, Bogdan Toader, incidentul a izbucnit in jurul orei 00.30, pe strada Gheorghe Doja din Focsani, intre membrii a doua grupari interlope, pe fondul consumului de alcool si cel mai probabil din cauza unor neintelegeri mai vechi.In conflictul izbucnit intre cele doua grupari - una dintre ele cunoscuta sub numele Mustafa - au fost folosite furci si topoare. Trei barbati au fost loviti cu topoarele si au decedat pe loc, in timp ce o a patra persoana, o femeie, a fost preluata de medici si transportata la Spitalul Judetean din Focsani, avand o plaga injunghiata.Femeia, in varsta de 44 de ani, a decedat la scurt timp, la unitatea medicala. Conform sursei citate, doi dintre agresori au reusit sa fuga cu un autoturism si au fost prinsi de politisti in localitatea Dumbraveni, iar alti cinci barbati implicati in conflict au fost ridicati de catre anchetatori de acasa sau din trafic si dusi la Parchet, unde sunt audiati miercuri dimineata. De asemenea, alte cel putin doua persoane sunt cautate si ar urma sa fie duse la Parchet pentru a fi audiate.Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Vrancea a precizat ca pentru prinderea suspectilor politistii si jandarmii fac filtre in tot judetul. Politistii spun ca este cel mai grav incident produs in ultimii 20 de ani in Focsani.