LIVE VIDEO Prima dezbatere publica privind modificarea Codului penal legat de abuzul in serviciu, astazi, la Ministerul Justitiei

Prima dezbatere publica privind modificarea dispozitiilor din Codul penal referitoare la abuzul in serviciu in acord cu deciziile Curtii Constitutionale este organizata miercuri de Ministerul Justitiei.

Dezbaterea are loc incepand cu ora 10.00, la ea fiind invitati sa participe reprezentanti ai societatii civile si ai mediului de afaceri.





Pe 3 iulie, Ministerul Justitiei ar urma sa organizeze, tot de la ora 10.00, cea de a doua dezbatere, la care ar urma sa ia parte reprezentantii institutiilor din cadrul sistemului judiciar, ai asociatiilor profesionale ale magistratilor si ai mediului academic si profesiilor juridice liberale.

Cele doua dezbateri vor avea loc in Sala de consiliu a Ministerului Justitiei, "in limita capacitatii salii".

Presedinta ICCJ Cristina Tarcea a afirmat marti ca oportunitatea stabilirii unui prag valoric pentru abuzul in serviciu tine doar de competenta Legislativului, ea precizand ca institutiei pe care o conduce nu i s-a cerut inca un punct de vedere pe aceasta tema, dar si-a exprimat speranta ca "poate acum, cand lucrurile intra in normalitate, va opera si colaborarea interinstitutionala".