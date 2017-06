Forumul Judecatorilor din Romania: Judecatorii Curtii Constitutionale trebuie sa aiba dreptul neingradit de a formula opinii separate si concurente

judecatorii Curtii Constitutionale sunt independenti (art. 145 din Constitutia Romaniei);

atributiile jurisdictionale ale Curtii Constitutionale sunt cele stabilite de Constitutie si de legea de organizare a Curtii (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 47/1992), iar nu de acte infralegale cu efect restrictiv sau chiar prohibitiv;

judecatorii Curtii Constitutionale au dreptul (neconditionat in vreun fel prin lege) de a formula opinii separate sau opinii concurente, care se publica in Monitorul Oficial impreuna cu Decizia Curtii (art. 59 alin. 3 din Legea nr. 47/1992).

Forumul Judecatorilor sustine dreptul neingradit al judecatorilor Curtii Constitutionale de a formula opinii separate si concurente, avand in vedere considerente de legalitate, precum si faptul ca, astfel cum s-a exprimat, aceste opinii "nu slabesc o Curte Constitutionala, ci au numeroase avantaje. Opiniile separate permit dezbaterea publica, indeosebi stiintifica, a deciziilor, intaresc independenta judecatorilor si asigura implicarea acestora in controlul constitutional".a apreciat ca opiniile separate si concurente afirma inclusiv independenta morala a judecatorilor si libertatea lor de exprimare si imbunatatesc calitatea hotararilor si caracterul lor convingator, intarind transparenta institutionala. Totodata, publicarea lor impreuna cu hotararea trebuie sa fie obligatorie.Asociatia Forumul Judecatorilor trateaza cu toata responsabilitatea si preocuparea sa subiectul in cauza, cu atat mai mult cu cat exista riscul extinderii acestei practici si la instantele judecatoresti. In sustinerea opiniei sale ferme si unanime, Asociatia considera necesar a reafirma o serie de principii privitoare la activitatea judecatorilor Curtii Constitutionale:

Comunicat Forumul Judecatorilor din Romania (FJR):

Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, persoana juridica de drept privat, independenta, nonprofit, neguvernamentala si apolitica, asociatie profesionala a judecatorilor, isi propune sa contribuie la progresul societatii prin actiuni ce au drept scop realizarea unei justitii independente, impartiale si performante, afirmarea si apararea independentei justitiei fata de celelalte puteri ale statului, precum si prin initierea, organizarea, sprijinirea, coordonarea si realizarea de proiecte privind imbunatatirea, modernizarea si reformarea sistemului de administrare a justitiei.

Reiteram dispozitiile care adauga la prevederile exprese ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale:

"Art. 2. - Opinia separata sau concurenta se preda presedintelui Curtii Constitutionale odata cu decizia la care a fost redactata. Dupa discutarea deciziei, presedintele Curtii Constitutionale, in masura in care constata ca exista abateri de la regulile stabilite la art. 1, solicita judecatorului respectiv, prin rezolutie, refacerea acesteia.

Art. 3. - In cazul in care judecatorul Curtii Constitutionale nu se conformeaza solicitarii prevazute la art. 2, presedintele Curtii Constitutionale, prin rezolutie, dispune ca opinia separata sau concurenta, dupa caz, sa nu se publice (...) si nici sa nu se ataseze la dosarul cauzei.

Art. 4. - Prezenta hotarare priveste atributiile jurisdictionale ale Curtii Constitutionale, circumscriindu-se exclusiv acestora."