Ministerul Sanatatii: Sunt incheiate contracte pentru cinci din vaccinurile din schema de imunizare, cu asigurarea cantitatilor pentru intregul an

Ministerul Sanatatii a anuntat, marti, ca a facut toate demersurile necesare derularii Programului National de Vaccinare."La momentul actual, sunt incheiate contracte de furnizare pentru cinci din cele sapte vaccinuri din schema de imunizare: BCG, hepatitic B pediatric, ROR, hexavalent, tetravalent, cu asigurarea cantitatilor necesare pentru intregul an", anunta Ministerul Sanatatii.Conform contractelor agreate, pana la mijlocul lunii iulie 2017, vor fi livrate catre medicii de familie, prin intermediul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, 520.800 doze de vaccin BCG, 235.000 doze de vaccin hexavalent si 333.810 doze de vaccin ROR.Pentru vaccinul ROR, livrarea se va realiza de catre furnizor direct la sediul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti."Conform estimarilor oficiale, aceste doze vor fi suficiente pentru acoperirea necesarului de vaccin pentru minimum sase luni, urmand ca, in functie de rata de consum din fiecare judet, cantitatile sa fie suplimentate", precizeaza reprezentantii MS.Potrivit acestora, pentru vaccinurile tetravalent si hepatitic B, livrarile de vaccin livarirle se vor face incepand din luna august.In prezent, in maternitati se realizeaza vaccinarea antihepatita B pentru copii nascuti de mame cu hepatita B (care au antigen HBs pozitiv), existand un numar de 7.000 doze de vaccin hepatitic B pediatric cu aceasta destinatie, la nivelul maternitatilor si al directiilor de sanatate publica judetene.Reprezentantii MS precizeaza ca exista si opt mii de doze de vaccin diftero-tetanic."Privitor la afirmatiile recent aparute in spatiul public legate de o asa-zisa lipsa a vaccinului diftero-tetanic, precizam ca Ministerul Sanatatii si-a indeplinit obligatia legala de a pune la dispozitia medicilor de familie si a directiilor judetene de sanatate publica un numar de peste opt mii de doze de vaccin diftero-tetanic. In eventualitatea in care aceste doze nu vor fi folosite in mod corespunzator, in beneficiul imunizarii, Ministerul Sanatatii va folosi toate instrumentele si parghiile legale pe care le are la dispozitie pentru a remedia aparitia unor astfel de nereguli", sustin reprezentantii Ministerului.Acest tip de vaccin se administreaza copiilor in varsta de 14 ani si reprezinta o vaccinare suplimentara - de rapel - pentru reimprospatarea memoriei imunologice de a proteja organismul impotriva infectiei prin difterie si tetanos. Acest rapel se poate realiza pe parcursul intregului an la cabinetele medicilor de familie.