DIICOT: Membrii gruparii conduse de Paul Iova - "Regele manelistilor" - ar fi actionat "coordonat" pentru a santaja, ameninta si insela mai multe persoane

Potrivit procurorilor, gruparea condusa de Paul Iova, cunoscut drept Ion Petrisor sau "Regele manelistilor", este suspectata de comiterea mai multor infractiuni, retinandu-se mai multe fapte, noteaza News.ro.Una dintre acestea este santajarea unei persoane fizice pentru a le plati suma de 2.400 de euro."Membrii grupului au exercitat acte de constrangere psihica asupra unei persoane vatamate, amenintand-o cu acte de violenta indreptate impotriva familiei si a bunurilor sale, precum si cu darea in vileag a unor inregistrari compromitatoare, pentru a obtine de la acesta, in mod injust, o suma de bani. In vederea realizarii acestui scop, suspectii au realizat actiuni concertate de a intimidare a persoanei vatamate, prin urmarirea acesteia, inclusiv prin GPS, agresarea unei persoane de incredere, aducerea de distrugeri autovehiculelor si agresarea cainilor de paza", anunta procurorii DIICOT.In baza acestor acte de constrangere, in decembrie 2016, persoana vatamata le-a remis membrilor gruparii suma totala de 2.400 de euro, suma ce le-a fost platita in doua transe, in cursul aceleiasi zile.De asemenea, suspectii sunt acuzati de talharie calificata, comisa prin metoda "Maradona". Declinandu-si calitatea de politisti si folosindu-se de o legitimatie care atesta aceasta calitate, acestia au blocat in trafic un autoturism, cunoscand ca in interiorul acestuia se afla tigari provenite din contrabanda, autoturism pe care l-au sustras, prin acte de violenta fizica exercitate asupra ocupantilor acestuia, uneia dintre persoane fiindu-i provocate leziuni ce au necesitat pentru vindecare circa 14 zile de ingrijiri medicale.Autoturismul a fost abandonat in cursul aceleiasi zile pe Calea Giulesti, Sector 6, dupa ce membrii gruparii au sustras din interiorul acestuia cele 50 de baxuri de tigari, detinute nelegal in autotursim de persoanele vatamate.In plus, suspectii sunt acuzati ca au patruns prin efractie in locuinta unei persoane de unde au sustras bijuterii, bunuri si o suma de bani, creand un prejudiciu de peste 60.000 de lei, dar si ca au inselat o persoana de la care intentionau sa cumpere niste porci."La momentul efectuarii platii, folosindu-se de metoda "smenului", sus-numitii i-au inmanat persoanei vatamate 25 de bancnote de 100 de lei, care imitau bancnotele reale, insa in realitate erau hartii fara putere circulatorie, care aveau inscrisa pe verso mentiunea "RECLAMA" In tot acest timp, liderul grupului a asteptat, pentru propria sa protectie, intr-o benzinarie situata in apropierea locului de comitere a infractiunii", sustin procurorii.Gruparea a inselat si un cetatean bulgar cu suma de o suta de mii de euro."Corelativ comiterii acestor infractiuni, membrii grupului infractional au actionat coordonat in scopul savarsirii infractiunilor de trafic de migranti, contrabanda asimilata si contrabanda, fiind desfasurate acte specifice, coordonate si lipsite de echivoc in vederea pregatirii comiterii acestor infractiuni", mai spun procurorii. Procurori DIICOT si ofiteri de la Politia Capitalei au facut, marti, 18 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Timis , surse judiciare declarand pentru News.ro ca gruparea este condusa de Paul Iova, cunoscut drept Ion Petrisor sau "Regele manelistilor", el fiind si impresarul mai multor cantareti de manele, dar si unul din organizatorii "Miss Piranda".Prejudiciul estimat pana la acest moment se ridica la aproximativ 150.000 de euro, iar 19 persoane au fost conduse la audieri.