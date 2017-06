VIDEO Incendiu de proportii la fabrica de mobila Prestige Mob din Balotesti - Ilfov. Fumul gros se vede de pe Aeroportul Otopeni/ Daniel Vasile, ISU Bucuresti: "Se aud explozii succesive din halele respective"

O fabrica de mobila din localitatea ilfoveana Balotesti a luat foc marti seara, in jurul orei 19.20. Focul arde la ora scrierii acestui articol, iar fumul gros acopera toata zona. Incendiul e localizat intr-o zona amplasata intre un depozit de medicamente si complexul Therme.Norul gos de fum se vede inclusiv din Bucuresti. Imagini realizate de un cititor HotNews in jurul orei 20.30, in zona zona National Arena - Mega Mall.Sursa foto: Liviu MoldovanRaed Arafat, secretar de stat in MAI, a declarat la Antena 3 ca incendiul se manifesta la aceasta ora pe o suprafata de 10.000 de metri patrati.Arafat le-a recomandat localnicilor din zona sa ramana in case si sa inchida geamurile.Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, a informat ca incendiul a cuprins spatii de depozitare, respectiv doua hale, manifestandu-se pe o suprafata de 3.000 de metri patrati."Sunt flacari foarte mari, de peste 10 metri inaltime. Se actioneaza din exterior, de la foarte mare distanta", a relatat purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti intr-o interventie telefonica la Antena 3.El a mai spus ca "se aud explozii succesive din halele respective".Daniel Vasile a precizat ca ISU Bucuresti actioneaza la fata locului cu 10 autospeciale de stingere si ca ar putea interveni si alte autospeciale, in principal din alte judete.De asemenea, pompierii incearca sa limiteze extinderea flacarilor, in conditiile in care in zona respectiva sunt mai multe depozite, inclusiv un depozit de medicamente.Potrivit conducerii Aeroportului Otopeni, zborurile nu sunt afectate de incendiu, precizeaza News.ro.La fata locului au ajuns mai multe masini de pompieriVezi imagini transmise de un cititor HotNews.ro:Imagini VIDEO filmate din Tunari:Fumul gros se vede tocmai de la Aeroportul OtopeniPotrivit primelor informatii, ar fi vorba despre fabrica Prestige Mob. Numerele de telefon ale companiei nu pot fi apelate.