Kovesi, portret in ziarul francez Liberation cu ocazia semnarii unui protocol intre DNA si Parchetul Financiar din Franta

"De la protestele din februarie care au zguduit Romania, sefa parchetului anticoruptie isi multiplica intalnirile europene... Cu ocazia semnarii unui protocol cu Parchetul Financiar francez, Kovesi incearca sa-si ancoreze la nivel european o pozitie fragilizata in tara sa", scrie Liberation."Kovesi incarneaza figura justitiarului in Romania. Totusi, cea care a rascolit lumea politica aruncand-ul in spatele gratiilor pe Adrian Nastase, alaturi de alti oameni politici si de afaceri, a devenit un personaj controversat", se arata in articol, care mai scrie ca sefa DNA este fiica unui fost procuror, produsul fostului regim."Atacurile contra DNA au crescut in agresivitate si intensitate", spune Kovesi in articolul citat.Autoarea articolului aminteste ca atacurile la adresa lui Kovesi din partea detractorilor care o acuza ca e in slujba strainilor amintesc de "retorica comunista" si aminteste ca multi sustinatori ai luptei anticoruptie cer DNA sa continue curatarea clasei politice.