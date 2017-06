O petitie semnata de peste 20.000 de persoane cere stabilirea unui prag simbolic de 1 leu pentru abuzul in serviciu

Potrivit unui comunicat remis redactiei de platforma de online campaigning de-clic.ro, peste 20.000 de cetateni au semnat, in mai putin de 24 de ore de la lansare, petitia "CCR vrea prag pentru abuz. Sa fie 1 leu!".Petitia poate fi accesata aici:Sursa citata precizeaza ca semnaturile vor fi depuse miercuri la Ministerul Justitiei, in cadrul consultarii publice cu societatea civila organizata de Tudorel Toader, ministrul interimar.Ministerul Justitiei a anuntat organizarea a doua dezbateri publice, pe 28 iunie si 3 iulie, pentru modificarea dispozitiilor din Codul penal privind abuzul in serviciu, astfel incat sa le puna in acord cu deciziile Curtii Constitutionale.De-clic precizeaza ca a lansat aceasta campanie la scurt timp dupa ce Curtea Constitutionala a decis sa impuna Parlamentului stabilirea unui prag valoric pentru abuzul in serviciu."Optiunea "fara prag" nu mai exista, desi a fost exprimata de zeci de mii de cetateni in strada, si chiar si de Procurorul General al Romaniei. In aceste conditii, comunitatea de-clic, initiatorul petitiei, cere Ministerului de Justitie si Parlamentului Romaniei un prag simbolic de 1 leu. Un prag prea mare ar fi nimic altceva decat un stimulent pentru coruptie", afirma cei de la de-clic.ro.In comunicat sunt prezentat si cateva dintre opiniile exprimate in comentarii de semnatarii petitiei:Bogdan B: Pragul pentru abuz trebuie sa nu legitimeze actele de coruptie. Cu toate ca ar fi greu de controlat o astfel de masura (cea de a pune pragul la un leu), este cel putin necesara luarea unei astfel de masuri pentru ca, in timp, sa se amelioreze ansamblul actelor politice (si sa se diminueze cantitatea de acte de coruptie).Schuster W: O frauda in valoare de 1 leu este maximul pe care il admit. As opta pentru 1 ban.Elena P: Pentru ca nu poate exista prag la o infractiune; ori e, ori nu e! 1 leu e corect;Mircea S: Pentru ca legea trebuie sa promoveze moralitatea. Indiferent daca ai furat un leu sau un milion, tot hot esti. In al doilea rand, abuzurile pot fi grave chiar daca nu implica un prejudiciu exprimabil in bani. Daca un abuz in sistemul de sanatate duce la moartea unor oameni, nu plateste nimeni?