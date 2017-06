Oamenii din jurul lui Mihai Tudose care au legaturi cu serviciile secrete

Potrivit datelor Ministerului Finantelor si din Registrul Comertului, firma 1001 Net Romania SRL a fost dizolvata in 2015, dupa mai multi ani in care cifra de afaceri a fost zero, principalul obiect de activitate fiind "activitati ale portalurilor web". De asemenea, SAGA Trans SRL apare ca fiind radiata. La firma 1001 Net Romania SRL, Mihai Tudose a fost asociat alaturi de Dragos Secareanu, manager Generali si presedinte al clubului Lions din Bacau, Romulus Florian Oprica, doctor la SNSPA si asistent guvernator al Rotary Brasov, George Sicoe si firma Saga Trans SRL, potrivit unui articol din Jurnalul , publicat in noiembrie 2016. In acelasi articol se precizeaza ca a fost asociat si Georgian Pop (PSD), fostul presedinte al comisiei pentru controlul SRI din Parlament.Mai departe, firma Saga Trans SRl era controlata de Liviu Claudiu Doros, fiul generalului de brigada (r) Vasile Doros, sef timp de opt ani al SRI Bacau. Vasile Doros are o pasiune comuna cu Mihai Tudose: filatelia, arata Romania Curata . De atfel, Mihai Tudose precizeaza in declaratia sa de avere ca detine o colectie de timbre evaluata la 30.000 de euro. Liviu Claudiu Doros, vicepresedintele si director general la SIF Moldova, ar fi fost unul din locotenentii lui Sorin Ovidiu Vintu, ca presedinte al celebrei Gelsor SA, intre 1996 si 2002, potrivit Jurnalul.Saga Trans mai era detinuta si de Petru Gabriel Vlase, despre care HotNews.ro a scris in februarie 2009 ca a fost propunerea PSD pentru sefia Comisiei pentru controlul SIE. Sustinut de Viorel Hrebenciuc, Gabriel Vlase este finul lui Corneliu Iacubov, judecat in dosarul Rafo pentru spalare de bani. Vlase si-a legat cariera politica si de fostul primar al Bacaului, Dumitru Sechelariu, decedat in 2013, imaginea simbol a baronilor PSD din epoca Iliescu. Acesta a botezat-o pe fiica lui Vlase. In legislatura 2004-2008, Vlase a fost deputat PSD in Comisia de control SIE. A urmat cursurile Colegiului National de Aparare si doctorand la Academia Nationala de Informatii.Vlase ar fi fost implicat si in afaceri cu lemn, prin firma Saga Trans SRl, potrivit unui articol aparut in 2004, in Jurnalul.ro . "Saga-Trans SRL Bacau, patronata de Gabriel Vlase, a transportat, in mai multe randuri, produsele finite ale Finnforest Baco Production la export. Finnforest este una dintre firmele la care au fost gasiti mii de metri cubi de busteni ale caror documente de provenienta erau falsificate", scria atunci Jurnalul. Vlase ar fi negat vreo relatie de afaceri cu Finnforest, insa un director al acestei firme ar fi recunoscut ca trei camioane ale Saga-Trans, incarcate cu produse din lemn, au mers la export.Mihai Tudose ar mai fi fost asociat, la un moment dat, in firma Akma Consulting SRL, cu Elena Ene Mocanu, soacra lui Traian Severin Lungu, fost adjunct al SRI Braila, mai scrie Jurnalul.Un alt apropiat al lui Tudose este Valeriu Stefan Ivan, care si-a trecut in CV ca in perioada ianuarie 1993- februarie 2006, a fost functionar cu statut special in "Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala". In prezent este seful de cabinet al lui Mihai Tudose. Si in perioada august 2015- octombrie 2015 a fost directorul de cabinet al ministrului economiei Mihai Tudose. Potrivit EVZ , sotia acestuia, Loredana Ivan, a fost angajata la SRI in 2016 ca functionar cu statut special, la UM 0472. Aceasta a mai fost si asistent social la Academia Mihai Viteazu din cadrul SRI.