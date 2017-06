​INTERVIU Europarlamentarul Iuliu Winkler (UDMR): Romania trebuie sa negocieze Schengen, MCV si o agentie UE, ca obiective indirecte in contextul Brexit si al Presedintiei Consiliului UE

: La startul negocierilor pentru Brexit, cum stau cele doua tabere, Uniunea Europeana si Marea Britanie?UE se afla in mijlocul unui necesar proces de reflexie indus de o serie intreaga de provocari printre care, la loc de cinste, se afla Brexit-ul, decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea dupa 40 de ani. Anul care a trecut de la referendumul din Marea Britanie pana la inceperea formala a negocierilor nu a adus clarificarile necesare cu privire la adevaratele intentii ale Marii Britanii. "Brexit is Brexit" a afirmat Theresa May care insa a esuat, in ocazii succesive, sa explice aceasta afirmatie, dupa cum a esuat si in incercarea de a forta, prin alegeri anticipate, formarea unei majoritati parlamentare mai confortabile pentru Partidul Conservator pe care il conduce. In paralel cu aceste esecuri britanice, in UE27 am inregistrat un efect de coagulare, de strangere a randurilor.Aici trebuie mentionat faptul ca au fost destui aceia, in Parlamentul European si in mediile politice continentale, care s-au bucurat fatis de rezultatul referendumului britanic. S-a inlaturat, in sfarsit, o piedica semnificativa si continua in calea unei mai profunde integrari. In acest conditii, startul oficial al negocierilor s-a facut in conditiile in care negociatorii UE27 dispun de un mandat suficient de clar si de obiective suficient de bine definite vizavi de caracterul vag, uneori chiar neconvingator, al pretentiilor negociatorilor britanici.Acestea par sa fie motiv de satisfactie pentru cei care pun in prim- plan caracterul tehnic si legal al Brexit-ului. Ei vorbesc despre miile de aspecte care trebuie negociate si turnate intr-o forma legala, incercand sa ne convinga ca timpul afectat tratativelor pana la finalul anului 2019 este categoric insuficient.Nu sunt de acord cu acest punct de vedere. Brexit-ul este un proces politic, iar daca marile decizii politice vor putea fi luate la timp, tehnicalitatile vor putea fi desfasurate in perioada de tranzitie care sa urmeaza sa fie stabilita.: Cum vedeti mandatul incredintat echipei de negociere?: Mandatul UE27 stabilit de statele membre conform Tratatului de la Lisabona a constituit si subiectul unei rezolutii a Parlamentului European. In mod corect, cea mai importanta prioritate este aceea a statutului juridic pe care il vor avea cei peste 3 milioane de europeni care traiesc, muncesc sau studiaza in Marea Britanie in paralel cu cei peste un milion de cetateni britanici rezidenti in statele UE27.Mandatul UE27 statueaza clar ca, pana in momentul parasirii formale a UE, Marea Britanie trebuie sa continue sa-si respecte toate obligatiile, dupa cum va continua sa beneficieze de toate drepturile sale de stat membru. Aceasta prevedere include obligatia Regatului Unit de a-si plati contributiile la bugetul Uniunii pana in momentul iesirii, dar si de a contribui la proiectele europene aflate in derulare in perioada 2014-2020, cadrul financiar multianual (MFF) al acestui interval de timp fiind stabilit cu putere juridica de UE28.Cooperarea in perioada negocierilor trebuie sa fie sincera si de buna credinta. Spre exemplu, Marea Britanie nu poate incepe negocierea unor tratate comerciale bilaterale cu niciun stat de pe mapamond deoarece Politica Comerciala este atributul UE, statelor membre fiindu-le interzisa incheierea de acorduri separate.Mandatul UE27 poarta mesajul ca statutul unei tari care paraseste UE nu poate fi mai favorabil afara decat cel dinauntru. Cele patru libertati fundamentale pe care se bazeaza UE sunt indivizibile, libera miscare a persoanelor, a serviciilor, a capitalului si a bunurilor, vin la pachet. Marea Britanie, refuzand libertatea de miscare a persoanelor, pierde accesul comercial pe piata comuna europeana.In sfarsit, mandatul UE27 prevede nevoia unei perioade de tranzitie care va permite mediului economic, dar si celor peste 4 milioane de cetateni afectati de Brexit sa isi recalibreze activitatea si statutul legal.As accentua inca odata nevoia de a interpreta Brexit-ul in cheie politica si nu intr-una a tehnicalitatilor si a chichitelor juridice. Daca facem acest exercitiu, putem afirma ca mandatul UE27 este unul solid, avand argumente, dar si spatiu de manevra, definind limite care nu se pot incalca, dar in acelasi timp, oferind spatiul de tranzitie intre situatia actuala si cea viitoare.: Care sunt obiectivele pe care ar trebui sa le urmareasca Romania cu prioritate in negocierea privind Brexit?In ultimul an, s-a afirmat suficient, la toate nivelurile, ca prima prioritate a Romaniei in negocierea privind Brexit-ul trebuie sa fie situatia juridica a celor peste 200.000 de cetateni ai sai care sunt rezidenti legali in Regatul Unit. Am inregistrat oferta politica formulata de Theresa May cu ocazia summit-ului european de vara de la Bruxelles. Urmeaza, acum, ca detaliile sa fie stabilite. Evident, lista prioritatilor Romaniei trebuie sa cuprinda aspecte economice si aspecte ale cooperarii politice dintre cele doua state.Ne dorim un parteneriat consistent cu Marea Britanie si dupa Brexit.In acelasi timp, cred ca ar fi important sa obtinem sediul unei agentii europene in Romania pe parcursul acestor negocieri, dupa cum trebuie sa fim suficient de abili sa exploatam posibilitatile care sunt generate de detinerea de catre tara noastra a presedintiei rotative a Consiliului UE in primul semestrul al anului 2019, atunci cand decizia juridica cu privire la Brexit va fi luata.In acest sens, lista obiectivelor indirecte trebuie sa cuprinda macar inchiderea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) si obtinerea aderarii Romanei la Spatiul Schengen.Mediul economic autohton priveste cu oarecare speranta posibilitatea ca unele companii sa prefere Romania atunci cand isi vor reloca activitatile din Marea Britanie pe continent, dar pentru aceasta trebuie sa reintram cat mai urgent pe calea stabilitatii politice si a predictibilitatii economice si macro-financiare.Pe de alta parte, am convingerea ca Brexit-ul poate insemna o sansa in plus pentru Romania pentru a se concentra pe consolidarea statutului sau de tara membra a UE27 care doreste sa participe la aprofundarea integrarii europene, care isi propune aderarea la Uniunea Economica si Monetara si tinteste sa fie membru activ al tuturor mecanismelor comune ale UE27.: Din punctul de vedere al comertului international, ce impact are Brexit asupra relatiilor comerciale ale celor 27 de state membre UE care vor ramane, avand in vedere ca UK este un nod financiar, de capital, comercial, de tranzit al persoanelor foarte important pentru toata lumea?Aspectele comerciale sunt foarte importante atat in timpul negocierilor, cat si in continutul prevederilor ce vor fi stabilite pentru perioada de tranzitie post-Brexit. Marea Britanie este una dintre economiile mari ale UE. Primele previziuni arata ca, prin plecarea Regatului Unit, bugetul Uniunii se va diminua cu circa 17-18 procente.Toate acordurile comerciale ale UE28 vor trebui modificate pentru a scoate Marea Britanie din prevederile tarifare si toate aranjamentele comerciale din textul acestora.Ce se intampla insa cu Regatul Unit? Cel mai probabil, din momentul Brexit-ului s-ar aplica prevederile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) cu efecte de-a dreptul dramatice pentru sectoare ale economiei britanice, dar si pentru unele ramuri ale economiei europene. In sectorul serviciilor financiare, in sectorul auto, in domeniul infrastructurii, Marea Britanie este una dintre cele mai conectate membre ale UE. Energia electrica furnizata de companii din Franta, furnizarea apei si a utilitatilor asigurata de firme germane, Aeroportul Heathrow in proprietatea unor companii spaniole, circa un sfert din medicii si personalul sanitar al sistemului national de sanatate asigurat de specialisti din alte state membre, acestea sunt doar cateva exemple care dovedesc inaltul grad de conectare. Asigurarea viitorului tuturor acestor sectoare este principala provocare.Este inca neclar ce forma va lua relatia comerciala UE27 - Marea Britanie. Cred ca dupa perioada de tranzitie vom asista la un cadru unic in lume creat prin adaptarea si fuzionarea prevederilor legale existente.: Fara un acord UE-UK pe Brexit, cum se va desfasura relatia comerciala UE-UK?In lipsa unui acord comercial, relatia UE-Marea Britanie ar fi reglementata de prevederile generale ale Organizatiei Mondiale a Comertului. Nu cred ca vom ajunge intr-o astfel de situatie. Mai degraba, cei doi parteneri se vor folosi de perioada de tranzitie post-Brexit, care probabil va fi de cel putin 5 ani pentru a perfecta noul cadru bilateral.: In actuala conjunctura de la Casa Alba, care mai sunt sansele pentru un acord tranatlantic SUA-UE, de tip TTIP? A pierdut Europa ceva in urma incetarii negocierilor sau au fost supraevaluate beneficiile unui astfel de acord?: Cele cateva luni care au trecut de la preluarea puterii de catre presedintele Trump au fost, dupa cum se vede, insuficiente chiar si pentru finalizarea instalarii unei noi administratii la Casa Alba. Cu atat mai mult, presedintia lui Donald Trump este inca neinteleasa pe mapamond. Diplomatii statelor lumii cauta cu disperare sa se adapteze la noul stil de la Washington. In acest context trebuie afirmat clar ca negocierile acordului transatlantic, TTIP, chiar daca sunt inghetate nu au fost inchise formal.Nu stim exact ce inseamna "America first". Putem doar spera ca nu este strigatul de lupta al unui nou val de protectionism care, prejudiciind comertul global, ar aduce saracie si instabilitate politica pentru sute de milioane de oameni. Beneficiile potentiale ale unui acord de comert SUA-UE depasesc cu mult cadrul pur economic si comercial, avand valente geostrategice importante. Acest lucru nu se schimba indiferent de ocupantul vremelnic al fotoliului de la Casa Alba.In mod concret, viitorul va aduce clarificari, iar reorientarea rapida a UE, la care am fost martori in ultimele luni, e de natura sa ne confirme flexibilitatea Europei si puterea ei de adaptare intr-o perioada in care volatilitatea este principala caracteristica a relatiilor internationale.