Eforie Nord: O fetita de noua ani, cautata de scafandri in apele Marii Negre

Copila a intrat in apa in zona Hotelului Steaua de Mare, sa se scalde impreuna cu mama sa si o sora de 13 ani.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta, Anca Chirita, alarma a fost data la Eforie Nord, pe plaja, in jurul orei 12.00, cand s-a semnalat ca doua persoane intrate sa se imbaieze, pe plaja din dreptul Hotelului Steaua de Mare, au dificultate de a reveni la mal."Persoana adulta, care s-a recomandat drept mama celor doua fetite, impreuna cu fiica mai mare, de 13 ani, au fost aduse la mal de salvatori, dar fiica mai mica, in varsta de 11 ani, nu a fost gasita, astfel ca ISU a mobilizat o echipa de scafandri cu o barca de interventii pentru cautarea copilului", a declarat Chirita.