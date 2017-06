Decizie CEDO: Romania a incalcat dreptul la libera exprimare ziaristei Feri Predescu, in procesul in care a fost condamnata sa-i plateasca despagubiri fostului primar Radu Mazare

Atunci, Mazare a cerut si primit despagubiri de peste 50.000 de lei de la jurnalista, dupa o decizie a justitiei romane care, asa cum a stabilit marti CEDO, incalca Articolul 10 din Conventia Europeana a drepturilor omului. Feri Predescu a fost reprezentata in acest caz in fata CEDO de un avocat al APADOR-CH, care a invocat inclusiv precedentul Mazare si Cumpana contra Romaniei, in care CEDO i-a recunoscut fostului jurnalist Mazare libertatea de exprimare, in 2004.Cum a evoluat dosarul (sursa - APADOR-CH)Feri Predescu, jurnalista in Constanta, a fost reclamata de Radu Mazare, fost primar al orasului, pentru o serie de afirmatii facute de jurnalista in cadrul unei emisiuni TV din august 2006. In urma unor incidente care au avut loc in Mamaia, in care un hotel detinut de o firma a primarului fusese incendiat, Feri Predescu a afirmat la postul de televiziune ca municipiul Constanta e impartit intre "oamenii lui Mazare si oamenii care sunt impotriva lui Mazare". In urma acestei emisiuni, Radu Mazare a solicitat instantei obligarea jurnalistei la prezentarea unor scuze publice si la plata unor daune in valoare de 200.000 RON.Actiunea i-a fost respinsa ca neintemeiata de judecatoria Constanta, in octombrie 2007, unde jurnalista si-a dovedit afirmatiile, dar Mazare a facut apel, iar Tribunalul Constanta a condamnat-o pe Feri Predescu sa-i prezinte scuze primarului, prin intermediul unei scrisori publice, sa publice decizia respectiva pe cheltuiala sa intr-un ziar de larga circulatie din Constanta si intr-unul central, precum si sa-i plateasca daune morale in valoare de 50.000 RON, si cheltuieli de judecata in valoare de 7197 RON. Decizia Tribunalului a fost sustinuta si de Curtea de Apel, iar jurnalista a achitat integral toate dispozitiile instantei.In mai 2009, Feri Predescu a sesizat Curtea Europeana a Drepturilor Omului, aratand ca i-a fost incalcat dreptul la libera exprimare (articolul 10 din Conventie). Pentru acoperirea daunelor, familia sa a fost nevoita sa faca un credit bancar, pe care il va termina de achitat abia in 2018, si care in final, prin dobanzi, aproape a dublat suma la care a obligat-o instanta. Suma platita primarului - 58.197 RON ¬ a fost oricum o amenda excesiva in contextul in care salariul minim brut pe economie in 2008 a fost de 500 de RON, iar cel mediu brut de 1.550 RON, deci reprezinta 116,4 salarii minime brute sau 37,5 salarii medii brute.Avocata Diana Hatneanu si-a bazat pledoaria pe numeroase precedente CEDO, unul dintre ele fiind chiar Cumpana si Mazare contra Romaniei, caz pronuntat in 17 decembrie 2004. In 1994, Radu Mazare era redactor sef al cotidianului Telegraf si a fost condamnat la inchisoare impreuna cu redactorul semnatar al unui articol incriminator la adresa viceprimarului de atunci al Constantei. CEDO a constatat incalcarea Articolului 10 din Conventie, intrucat condamnarea penala a jurnalistilor la un an de inchisoare pentru calomnie si insulta a adus o atingere disproportionata dreptului la libera exprimare.In apararea sa, Guvernul Romaniei a spus la CEDO ca ingerinta in libertatea de exprimare a unui jurnalist este admisibila atunci cand afirmatiile sale nu au fundament real, jurnalistul nu intreprinde toate demersurile pentru documentarea si fundamentarea acestora sau nu le face cu buna credinta. Reprezentantul Guvernului a aratat Curtii ca afirmatiile jurnalistei in timpul dezbaterii televizate nu au avut legatura cu pozitia publica a lui Mazare, ci cu viata privata si, mai concret, cu afacerile sale si ca acestea s-ar baza pe articole de presa care ar face parte dintr-o campanie impotriva lui Radu Mazare.Prin decizia publicata marti, CEDO a constatat ca Romania a incalcat articolul 10 din Conventie, in cazul Predescu, si a obligat statul roman sa-i plateasca jurnalistei suma de 14.000 de euro daune materiale, plus suma de 4.500 de euro ca prejudiciu moral."Decizia CEDO a demonstrat ca am avut dreptate. Radu Mazare mi-a facut mult rau. Dupa procesul in Romania, nu am fost lasata sa-mi desfasor activitatea nici pe plan profesional, reusindu-se, prin parghiile politice la indemana, inlaturarea mea din doua institutii de presa. Numai ca eu nu sunt usor de doborat, plus ca am avut parte si de sprijinul familiei mele, al prietenilor si al multor colegi din presa: Agentia de Monitorizare a Presei ActiveWatch, Ziua de Constanta, Evenimentul zilei, Cristian Tudor Popescu, Simona Ionescu, Rodica Culcer, Catalin Tolontan, Mircea Toma. Nu am fost singura. Mazare a disparut intre timp sub avalansa de dosare penale de coruptie, eu nu. Atata timp cat statul roman mai are in sistemul judiciar reprezentanti care dau verdicte dupa cum le canta altii, se face de ras in continuare", a declarat ziarista, in comunicatul citat de APADOR-CH.Decizia CEDO poate fi consultata aici