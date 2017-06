Cum motiveaza instanta decizia de eliberare conditionata a lui Dan Voiculescu: A facut curatenie, a participat la activitati sportive, artistice si religioase. Nu a incercat sa ascunda bunuri de la executarea obligatiilor civile

Judecatoria Sectorului 5 a dat publicitatii marti motivele pentru care a admis, pe 9 iunie, cererea de eliberare conditionata formulata de Dan Voiculescu. Decizia nu este definitiva.Astfel, magistratii sustin ca Dan Voiculescu a executat, pana la data de 24 mai 2017, in total 1.408 zile din cei 10 ani de inchisoare (3.653 zile) primiti in dosarul ICA, dintre care 387 zile fiindu-i considerate ca executate pe baza muncii prestate si a instruirii scolare si formarii profesionale).Cum pentru a putea fi eliberat conditionat, Dan Voiculescu trebuia sa execute cel putin o treime din pedeapsa de 10 ani inchisoare, reprezentand 1.217 zile, instanta a constat ca este indeplinita conditia referitoare la executarea fractiunii minime obligatorii din pedeapsa.In ceea ce priveste modalitatea in care lui Dan Voiculescu i-au fost considerate drept executate cele 387 de zile, instanta sustine ca atributul contabilizarii zilelor considerate ca executate pe baza muncii prestate de persoanele condamnate apartine exclusiv administratiei penitenciarului."Cu privire la celelalte doua conditii ale liberarii conditionate, staruinta in munca si disciplina condamnatului, din caracterizarea comportamentului petentului in perioada analizata a executarii pedepsei, instanta retine ca detinutul a avut un comportament constant pozitiv, o atitudine corespunzatoare normelor institutionale, a participat la diverse concursuri tematice, conferinte si activitati sportive, artistice si religioase, avand un total de 1.882 de credite. (...) Relevant in acest sens este faptul ca petentul nu a fost sanctionat disciplinar niciodata, fiind recompensat de 12 ori, ultimele doua recompense fiind aplicate in ultima perioada supusa analizei, dupa data respingerii primei cereri de eliberare conditionata", se arata in motivare.Magistratii arata ca Dan Voiculescu s-a predat Politiei in ziua in care a fost condamnat in dosarul ICA si nu exista indicii ca el ar fi incercat sa ascunda sau sa sustraga bunuri de la executarea obligatiilor civile."In ceea ce priveste prestarea unei activitati lucrative si/sau de instruire scolara si formare profesionala, instanta constata ca petentul a desfasurat o astfel de activitate pe durata detentiei, in acest sens fiind evidentiate in procesul-verbal intocmit de comisie un numar de 57 de zile considerate ca executate pe baza muncii prestate la punctul de lucru curatenie (in perioada ianuarie 2016 - mai 2017, dar si anterior, sporadic, in anul 2015), la care se adauga si un numar de 330 zile considerate ca executate prin publicarea unor lucrari stiintifice (...). Pentru aceste considerente, avand in vedere comportamentul petentului in detentie, astfel cum a fost analizat anterior, dar si varsta si starea de sanatate a acestuia (pentru care s-au depus mai multe documente medicale), instanta apreciaza ca este intemeiata cererea sa de eliberare conditionata, fiind indeplinite cumulativ conditiile prev. de art.59 si art.60 din vechiul Cod penal", se mai arata in motivare.