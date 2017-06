VIDEO Inghesuiti intr-un tir turcesc: 91 de irakieni si sirieni, descoperiti cand incercau sa iasa ilegal din Romania pe la Nadlac

Potrivit Politiei de Frontiera, marti, in jurul orei 06.30 s-a prezentat la iesirea din tara cetateanul turc Ylmaz R., in varsta de 46 de ani, conducand un automarfar inmatriculat in Turcia, care transporta, conform documentelor de insotire a marfii, piese auto din Turcia pentru o societate comerciala din Norvegia.Cu ocazia controlului, politistii de frontiera au constatat ca snurul de siguranta al camionului este taiat si innodat cu o fasa din plastic in partea laterala.Drept urmare, s-a procedat la efectuarea unui control amanuntit asupra compartimentului marfa al automarfarului, ocazie cu care politistii de frontiera au descoperit, ascunse printre marfa transportata, nouazeci si unu de persoane.In cadrul verificarilor preliminare s-a stabilit ca cei in cauza sunt 44 barbati, 18 femei si 29 copii, cetateni irakieni si sirieni, adultii avand varste cuprinse intre 18 si 60 de ani, iar minorii intre 2 si 17 ani, majoritatea fiind solicitanti de azil in Romania.La cercetari, conducatorul auto a declarat ca nu avea cunostinta despre prezenta persoanelor in camion, pe timpul calatoriei el stationand in mai multe parcari.Cetatenii irakieni si sirieni au declarat ca s-au ascuns in mijlocul de transport cu intentia de a ajunge intr-un stat din Spatiul Schengen.In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat pentru cetatenii straini, iar soferului turc este cercetat pentru complicitate la tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie luate masurile legale ce se impun.Amintim ca politistii de frontiera de la Nadlac II - Csanadpalota au depistat, in aprilie, 111 persoane din Irak, Siria, Iran, Afganistan, Pakistan si India, solicitante de azil in Romania, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse in interiorul unui automarfar.In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca este vorba despre 76 de cetateni irakieni, 15 sirieni, noua iranieni, opt afgani, doi indieni si un cetatean pakistanez, cu varste cuprinse intre 2 si 53 de ani, solicitanti de azil in Romania.