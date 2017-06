Cod portocaliu de canicula joi, pentru cinci judete din sudul tarii, unde temperaturile vor ajunge pana la 40 de grade

In judetele Dolj, Olt si Teleorman si in zona joasa de relief a judetelor Caras-Severin si Mehedinti se vor atinge local maxime termice de 37...39 de grade si pe arii restranse de 40 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.Pana atunci, instabilitatea atmosferica va fi accentuata in cursul zilei de marti in jumatatea de sud-est a tarii, iar miercuri (28 iunie), pe arii restranse, mai ales la munte, in est si sud-est. Astfel, vor fi intervale de timp cu averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina.Miercuri este valabil in cod galben care vizeaza zonele Banat, Crisana, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei si local in Transilvania, unde valul de caldura se va extinde iar disconfortul termic va fi in accentuare. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unitati si local il va depasi usor. Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 33 si 36 de grade, iar minimele nocturne vor fi de peste 20 de grade.Tot joi este valabil un cod galben in conditiile in care valul de caldura se va intensifica si va cuprinde cea mai mare parte a tarii. Se vor inregistra frecvent temperaturi maxime de 34...36 de grade, iar minimele nocturne se vor situa in general peste 20 de grade, indeosebi in regiunile extracarpatice.In regiunile nord-vestice si nordice, precum si la munte, mai ales in orele serii si ale noptii de joi, instabilitatea atmosferica se va accentua si se vor semnala averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina.