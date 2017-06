Tudose, dupa ce a fost intrebat ce il recomanda pentru functia de premier: Puterea de munca, experienta, vorbim despre rezultate

Potrivit TVR, Mihai Tudose a fost intrebat marti, la sediul Ministrului Economiei, ce il recomanda pentru functia de premier."Puterea de munca, experienta (...), vorbim despre rezultate", a raspuns Tudose.De asemenea, chestionat daca a fost surprins de faptul ca presedintele Klaus Iohannis a fost de acord cu desemnarea sa in calitate de candidat la functia de prim-ministru, Mihai Tudose a declarat: "E un raspuns complicat. Daca domnia sa a considerat ca da, a fost vointa domniei sale". Totodata, Tudose a precizat ca lista de ministri este in pregatire."Asta facem zilele astea si nu e un demers numai al meu, ci al coalitiei", a afirmat Tudose, precizand ca "vor fi schimbari" in Guvernul sau comparativ cu cabinetul Grindeanu.