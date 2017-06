Presedinta Inaltei Curti: Oportunitatea unui prag valoric pentru abuzul in serviciu poate fi stabilita doar de Parlament

Initial, intrebata despre oportunitatea introducerii pragului pentru abuzul in serviciu, Tarcea a avertizat ca pana cand nu se va rezolva problema sediului ICCJ, nu are de gand sa isi mai spuna punctul de vedere asupra niciunei probleme."Este o problema atat de grava pentru Inalta Curte si nimeni nu realizeaza, pur si simplu sunt lasata fara replica si nu ma intereseaza nicio alta problema", a spus ea.Ulterior, insa, la instentele jurnalistilor, fiind intrebata daca ICCJ a fost solicitata sa prezinte un punct de vedere pe tema instituirii unui prag valoric pentru abuzul in serviciu, Cristina Tarcea a raspuns: 'Nu, dar poate acum, daca intra lucrurile in normalitate, va opera si colaborarea interinstitutionala".In ceea ce priveste oportunitatea introducerii unui astfel de prag, ea a afirmat ca oportunitatea tine doar de competenta Parlamentului, conform deciziei CCR. "Oportunitatea tine doar de competenta Legislativului, tot Curtea Constitutionala a afirmat asta. Sa mizam pe intelepciunea Curtii Constitutionale", a declarat presedinta ICCJ.